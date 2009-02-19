Muhafazakâr basın Sevigen’i hoş gördü!

Haber Analiz: Eyüp Erdoğan / Tempo24

Vakit küçük gördü

23 katlı rezidans projesinde aracılık yaptığı ortaya çıkan CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen konusunda, CHP’nin ağır toplarından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu “Sevigen gereğini yapmalı” açıklamasıyla tavır koydu.CHP’nin içinden bile bu denli net sesler yükselirken, muhafazakâr basın sessiz kalmayı tercih etti. Muhafazakâr basın, Sevigen’in de itiraf ettiği aracılık haberini birinci sayfasında ya görmeyerek ya da küçük bir haber olarak görerek Sevigen’i adeta hoş gördü.Zaman gazetesi, aracılık olayını birinci sayfasına taşımazken 14. sayfasında “Arsa için yaptığım pazarlık etik değil, ama istifa etmem” başlığıyla verdi.Hükümete yakın olmakla eleştirilen Sabah gazetesi de benzer bir tavır takınarak Sevigen haberini birinci sayfasına koymadı. Onun yerine “CHP’de liste çatlağı” başlığıyla CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in olaylı istifasına ve istifayı geri alma sürecine yer verdi. Aracılık haberi, gazetenin 24. sayfasında “Ara sıra ticaret yapıyorum” başlığıyla küçük bir yer bulabildi.Milli Gazete, Sevigen’in bir işadamına aracılık yapmasını haber yapmaya değer görmeyerek hiçbir sayfasında yer vermedi.CHP’ye yönelik hemen her konuda radikal çıkışlarıyla bilinen Vakit gazetesi, muhafazakâr basının Sevigen olayını birinci sayfasına taşıyan tek gazetesiydi. Vakit, haberi manşet bölgesinde bir kutu olarak değerlendirerek ana sayfasına taşıdı.Medya koridorlarında, olaya gösterilen hoşgörü, Sevigen’in arsayı satın almasına yardımcı olmaya çalıştığı işadamının “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın okul arkadaşı” olarak da bilinen Mehmet Emin Erkan olmasına bağlanıyor…