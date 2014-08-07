Muhabiri öldüren kapıyı yapan firma: Ayağını uzatsa ölmezdi

Sabah gazetesi fotomuhabiri Erkan Koyuncu’nun ölümüne neden olan Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’nin girişindeki demir kapı üzerinde başlayan tartışmalar devam ediyor. İhmal iddialarının gündeme geldiği ve ‘Anti terör’ modeli olarak adlandırılan demir kapıyı İstanbul Kartal’da faaliyet gösteren RSA Kapı Sistemleri adlı firma üretmiş.

Milliyet gazetesinden Mert İnan’ın haberine göre, ortaklarından İbrahim Coşkun, söz konusu çelik kapının araçların giriş-çıkışları için yapıldığını, üretim hatası ve teknik aksaklığın söz konusu olmadığını savundu. Demir kapının 2.5 ton, kapıyı hareket ettiren motor sisteminin 3.5 ton ağırlığında olduğunu dile getiren Coşkun, “Kulüpten kimse bizi aramadı. Zaten onların tasarımlarıyla ürettik. Böyle bir kapı yapılması istendi. Onların satın alma grubunda çalışan makina mühendisleri var. Onların vermiş olduğu projeye uygun olarak yaptık” şeklinde konuştu.

‘Fotosel sistemi var’

Coşkun’un ölüm kapısına ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

“1.5 yıl önce taraftarlar eski kapıyı kırıp üzerinden atlayarak tesislere girmiş. Bunun üzerine kulüp yetkilileri insanların üzerinden atlayamayacağı bu kapının siparişini verdiler. Sipariş edilen ürün ‘anti terör kapısı’ dediğimiz modeldir. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında montaj yapıldı. Kapının iç ve dış yüzeyleri hiç kimsenin tırmanamayacağı şekilde sipariş edildi. Kapıda fotosel (algılayıcı sensör) olmadığı iddiaları yalan. Fotosel sistemi mevcut. Güvenlik kamera kayıtlarının detaylı incelemesinin yapılması gerekiyor. Araç giriş-çıkışları için imal edilen kapının fotoselleri 40 ile 50 santimetre yüksekliğinde yer alıyor. Böylelikle araçların giriş çıkışları sırasında sensör devreye girip geçiş anında araç varsa kapıyı otomatik olarak durduruyor. Bu sayede geçiş yapan araç kapıda sıkışmıyor.”

“Koyuncu’nun kapının önüne gelerek başını içeriye doğru uzattığı anlaşılıyor. Bu sırada ayakları bir adım öne gitmediği için yerden 40-50 santimetre yükseklikteki fotosel baş bölgesini algılamıyor. Bu nedenle de kapı otomatik olarak durmuyor. Şayet Koyuncu başını uzattığı anda ayağını bir adım atmış olsa fotosel algılayacak ve sistem de otomatik olarak kapıyı durduracaktı. ABD’de bu tür kapılarda sensör bile bulunmaz. Ancak araçların giriş-çıkışları için imal edilen bu tür kapılarda uyarı levhaları olmalıdır. Uyarı levhası olup olmadığını bilemiyoruz ama mutlaka olması gerekir.”