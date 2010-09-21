Muhabir ineği kutup ayısı sanınca...

T24- Daily Telegraph'ta yer alan habere göre ITV kanalının sabah bültenini takip eden izleyiciler, kanal muhabirinin verdiği haberle şaşırdılar.



Haberde şöyle deniliyordu: ''Bir kutup ayısının cesedi İngiltere kıyılarına vurdu.'' Heyecanla ayrıntıları duyuran televizyon sunucusu Kuzey Kutbu'ndan gelen hayvanın cesedinin İngiltere'ye nasıl ulaştığının araştırıldığını belirtiyordu.



Yaşam alanları yerkürenin kuzeyi olan kutup ayılarından birinin cesedinin nasıl olup da bin 500 kilometre uzaktaki İngiltere kıyılarına vurduğu izleyicilerin kafasını karıştıyordu ama muhabir bu durumu pek sorgulamıyordu.



ITV muhabiri haber atlattığını düşünüp coşkuyla haberini anlatırken, ağzı açık kalan coğrafya uzmanı akademisyenlerin ve zoologların öğrenme iştahları kabarıyordu.



Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Kıyıya vuruş şekli kutup ayısını andıran hayvanın aslında ülkenin iç kesimlerinden düştüğü nehirde denize sürüklenen ve deniz suyuyla rengi beyazlaşan bir inek olduğu ortaya çıkınca ITV yönetimi de mahcubiyetlerini gizlemeden özür dilemek zorunda kaldı.



Deniz Canlılarını Kurtarma Ajansı da, aynı olayla ilgili ihbarın kendilerine de ulaştığını aktardı. Bir yetkili, ''Aldığımız ihbarlar genellikle, fok, balina, yunuslarla ilgilidir. Kutup ayısı ya da inek ihbarı pek sık gelmez'' diye açıklama yaptı.



