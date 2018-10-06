Muhabbet kuşunu omuzundan indirmiyor

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, bakkallık yapan Mustafa Akan (35), 6 ay önce satın aldığı ve \'Sarı\' ismini verdiği muhabbet kuşunu bir an olsun yanından ayırmıyor.

Karapınar Mahallesinde oturan 3 çocuk babası Mustafa Akan, 6 ay önce bir arkadaşından hasta olan muhabbet kuşunu aldı. Akan, eve getirdiği ve özel olarak ilgilendiği kuşa \'Sarı\' ismini verdi. Ailenin maskotu olan ve iyileşen kuş, Akan\'ın sürekli omzunda durmaya başladı. Akan, ayrılmaz ikili olduğu \'Sarı\' ile 3 aydır Hoca Ömer Mahallesi\'ndeki bakkalını da birlikte işletmeye başladı. Sabah evinden omzunda muhabbet kuşu ile çıkan Mustafa Akan, bu şekilde yürüyerek bakkalına gidiyor ve gün boyu bu şekilde müşterilerine satış yapıyor. Gören herkesi şaşırtan, müşteri ve esnafın maskotu haline gelen kuşuyla ilgi odağı olan Mustafa Akan, \"Muhabbet kuşumuz Sarı artık ailemden birisi. Onu çok seviyorum ve uyku dışında bir an olsun yanımdan ayırmıyorum\" dedi.

Kendisini yolda ya da bakkalda bu şekilde görenlerin ilk etapta şaşırdığını ancak şimdilerde bu duruma herkesin alıştığını anlatan Akan, şunları dedi:

\"Muhabbet kuşunu omzumda görenler çok şaşırıyor. Sürekli omzumda duruyor ve bu durum özellikle çocukları mutlu ediyor. Birçok çocuk anne ve babasına evine böylece muhabbet kuşu aldırdı. 6 ay önce aldım kuşu ama son 3 aydır gece gündüz beraberiz. Sadece uyurken onu kafesine koyuyorum, geri kalan zamanlarda sürekli omzumda. Bu durum gören herkesi şaşırtıyor ama beni çok mutlu ediyor.\"

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