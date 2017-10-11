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Muhabbet kuşunu iade etmeye giden Rıdvan kayboldu (2)

SULAMA KANALINDA CESEDİ BULUNDU Geçen 7 Ekim'de arkadaşından satın aldığı muhabbet kuşunu iade etmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Rıdvan Parlarca'nın cesedi sulama kanalında bulundu

11 Ekim 2017 16:27

SULAMA KANALINDA CESEDİ BULUNDU
Geçen 7 Ekim\'de arkadaşından satın aldığı muhabbet kuşunu iade etmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Rıdvan Parlarca\'nın cesedi sulama kanalında bulundu.
Rıdvan Parlarca\'nın evinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, Devlet Su İşleri\'ne ait sulama kanalı içinde, üzeri çıplak 12 yaşlarında bir çocuk görüldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı. Cesedin, kayıp Rıdvan\'a ait olabileceğini düşünen polis ailesine haber verdi. Adli Tıp Kurumu\'na gelen aile Rıdvan Parlarca\'yı teşhis etti. Çocuklarının ölüm haberini alan aile yasa boğuldu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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