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Muhabbet kuşunu iade etmeye giden Rıdvan kayboldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADNA, (DHA)- ADANA'da satın aldığı muhabbet kuşunu iade etmek için evden ayrılan 12 yaşındaki Rıdvan Parlarca ortadan kayboldu

11 Ekim 2017 14:41

Çağlar ÖZTÜRK/ADNA, (DHA)- ADANA\'da satın aldığı muhabbet kuşunu iade etmek için evden ayrılan 12 yaşındaki Rıdvan Parlarca ortadan kayboldu.
Merkez Seyhan İlçesi Yeşilevler Mahallesi\'ndeki bir arkadaşından 7 Ekim\'de muhabbet kuşu satın alan 7\'nci sınıf öğrencisi Rıdvan Parlarca evine geldi. Baba Hasan Parlarca ise oğluna evde bir muhabbet kuşunun olduğunu söyleyip, yeni aldığını iade etmesini istedi. Bunun üzerine evden ayrılan Rıdvan\'dan bir daha haber alınamadı. Tüm aramalarına karşın oğullarına ulaşamayan aile, polise kayıp dilekçesi verdi. Baba Hasan Parlarca, \"İkinci kuş fazla olacağı için iade etmesini istedim. Kuşu vermek için evden çıkıp gitti. Bir daha kendisinden haber alamadık. Herhangi bir soru yoktu.  Hayatından endişe ediyoruz\" dedi.

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