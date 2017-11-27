Muğla'ya sağanak yağış uyarısı

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren il merkezi ve ilçelerde kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamaya göre Muğla merkez ve ilçelerde, metrekareye 51-75 kilogram olmak üzere yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Ulaşım Merkezi tarafından verilen bilginin ardından Bodrum\'da da itfaiye ve zabıta birimleri alarma geçirildi. Dere yataklarındaki otomobil, motosiklet ve benzeri araçların daha uygun yerlere kaldırılması istendi.

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