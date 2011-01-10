-MUĞLA'YA 3 YENİ MARİNA MUĞLA (A.A) - 10.01.2011 - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören beldesi ile Datça ve Dalaman ilçelerine yapılacak yeni marinalarla birlikte Muğla'daki marina sayısının 16'ya çıkacağı bildirildi. İzmir Ulaştırma Bölge Müdürü Ömer Tekin, Muğla'ya 3 yeni marina yapılacağını, 15 yıldır gündemde olan Dalaman Yat Limanı'nın bölgedeki 1. derece olan SİT alanının 2. dereceye dönüştürülmesi ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun da projeye olumlu bakması ile bugünkü noktaya gelindiğini belirterek, ''Proje, koruma imar planının hazırlanması ve onay aşamasına geldi. Önümüzdeki 3 ay içerisinde Dalaman Yat Limanı'nın temelini atmayı planlıyoruz'' dedi. -15 YIL SONRA GERÇEĞE DÖNÜLEN HAYAL- Tekin, Dalaman'a yat limanı yapılmasının yaklaşık 15 yıldır gündemde olduğuna işaret ederek, ''15 yıl sonra Dalaman'a, bin 200 yat kapasiteli liman yapılacak. Dalaman'a yapılacak olan limanın Muğla ve Türkiye turizmine olumlu bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Dalaman'ın dışında Datça yat limanının ihalesi daha önceden yapıldı. Datça'da küçük bir sıkıntı var, o sıkıntı aşıldıktan sonra temel atılacak. Üçüncü yat limanı ise Milas-Ören'e yapılacak. Buranında ihalesi yapıldı. Yer kiralama aşamasına gelindi. Bu 3 yat limanının 1.5 yıl içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak olan bu 3 marinanın bildiğim kadarıyla 23.5 yıl kiralama süresi var'' diye ifade etti. -AKDENİZ'DE 1 MİLYON YAT- Muğla'nın önemli turizm merkezlerinin yaklaşık 7 bin yat bağlama kapasitesine sahip olduğunu anlatan Tekin, ''Yeni marinaların yapılması ile Muğla'daki marinaların yat bağlama kapasitesi artacak. Akdeniz çanağında yaklaşık 1 milyon yat dolaşıyor. Akdeniz çanağında dolaşan bu yatların en azından yüzde 5'ini ağırlayacak kapasiteye, 50 bin yat bağlama kapasitesine ulaşmak öncelikli hedefimiz'' diye bildirdi. Türkiye'nin en büyük yat limanlarından 13'ü Muğla'nın Marmaris, Datça, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde bulunuyor. Muğla'nın ilçelerindeki yat limanları yaklaşık 7 bin yat bağlama kapasitesine sahip. Milas-Ören, Datça ve Dalaman'a yapılması planlanan yeni 3 marinayla birlikte Türkiye'nin 26 bin olan yat bağlama kapasitesinin artırılması planlanıyor. Yeni yapılacak 3 marinayla birlikte Türkiye'deki marina sayısı ise 39'a yükselecek. -TÜRKİYE'DEKİ MARİNALAR 5 YILDIZ SEVİYESİNDE- Denizcilik sektörü temsilcileri 26 bin yat ve tekne bulunan Türkiye'de, tekne bağlama kapasitesinin 50 bine çıkarılmasını istiyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Deniz Turizmi Temsilcisi Faruk Okuyucu, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Türkiye'de denizcilik sektöründeki en önemli sorununun ''yat bağlama yeri sorunu'' olduğunu söyledi. Muğla'ya yapılması planlanan 3 marinanın deniz turizmini olumlu yönde etkileyeceğini belirten Okuyucu, şöyle konuştu: ''Daha fazla marina yapılmalı. Deniz turizminde rakibimiz olan ülkelerden daha az marinaya sahibiz. Ama buna karşın bu sektörde en hızlı gelişen ülkeyiz. Aslında yeni marina yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar çok fazla. Bunu ekonomik krize rağmen istiyorlar. Ancak yer bulamıyorlar. Yer bulsalar bile bu kez bürokrasiye takılıyorlar. Bu konuda mutlaka bir kolaylık getirilmeli. Marinalarımızı hızlı bir şekilde ve yüksek kapasite ile yapmalıyız. ve yaptığımız marinalar düşük, orta ve yüksek gelir gruplarına hitap etmeli. Türkiye'deki marinaların bir çoğu 5 yıldızlı oteller düzeyinde yapılmış. Bu nedenle alt gelir düzeyindeki gruplara hitap etmiyor. Bu grupların kullanabileceği basit şekilde yat ve teknelerin bağlanabileceği yeni marinalar yapılmalı. Elimizdeki marina sayısı Akdeniz çanağındaki talebi karşılayacak durumda değil.'' Okuyucu, deniz turizminin Türkiye turizmine yılda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık bir gelir elde ettiğini ifade etti. Türkiye'deki yat bağlama sorununu çözmek için çalışma yaptıklarını anlatan Okuyucu sektördeki bürokrasi sorununun mutlaka çözülmesi gerektiğini dile getirdi. -TURİST PROFİLİ DEĞİŞİR- ATM Dalaman Dış Hatlar Terminali İşletmesi Genel Müdürü Hamdi Güvenç ise Muğla'ya yapılacak olan 3 yeni marinanın turizmi olumlu etkileyeceğini anlatarak, ''Muğla'daki marina sayısındaki artış, yüksek gelir seviyesine sahip turistlerin bölgeye gelmesini sağlar. Bölgeye yüksek gelir seviyesine sahip turistin gelişi ile birlikte turist profili değişir'' diye kaydetti. Güvenç, Dalaman'a yapılacak olan marina ve mevcut havalimanı birlikte düşünüldüğünde, Güney Ege'nin turizmde bir cazibe merkezi haline geleceğini de ifade etti.