Muğlaspor'da kötü gidiş sürüyor

MUĞLA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta geçen hafta 1461 Trabzon\'u 1-0 yenerek liderlik koltuğunu ele geçiren Muğlaspor, dün 8 kişi tamamlayabildiği maçta düşme hattındaki Fatsa Belediyespor\'a 90+3\'üncü dakikada yediği golle aynı skorla yenilince 7\'nci sıraya geriledi.

Bu haftaya kadar son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip, tek mağlubiyetle 6 basamak birden düştü.

Grupta bu hafta cumartesi günü Gölcükspor\'u ağırlayacak Muğlaspor\'da Fatsa deplasmanında 3 futbolcunun birden kırmızı kart görmesi de moralleri iyice bozdu. Karşılaşmada 70\'inci dakikada Fırat direkt kırmızı karla oyundun atılırken, 90+3\'teki golden önce 90+1\'inci dakikada Çağlayan, 90+5\'te ise Ramazan, ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

