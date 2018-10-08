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Spor

Muğlaspor'da kötü gidiş sürüyor

MUĞLA, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta 1461 Trabzon'u 1-0 yenerek liderlik koltuğunu ele geçiren Muğlaspor, dün 8 kişi tamamlayabildiği maçta düşme hattındaki Fatsa Belediyespor'a 90+3'üncü dakikada yediği golle aynı skorla yenilince 7'nc

08 Ekim 2018 14:46

MUĞLA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta geçen hafta 1461 Trabzon\'u 1-0 yenerek liderlik koltuğunu ele geçiren Muğlaspor, dün 8 kişi tamamlayabildiği maçta düşme hattındaki Fatsa Belediyespor\'a 90+3\'üncü dakikada yediği golle aynı skorla yenilince 7\'nci sıraya geriledi. 
Bu haftaya kadar son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip, tek mağlubiyetle 6 basamak birden düştü. 
Grupta bu hafta cumartesi günü Gölcükspor\'u ağırlayacak Muğlaspor\'da Fatsa deplasmanında 3 futbolcunun birden kırmızı kart görmesi de moralleri iyice bozdu. Karşılaşmada 70\'inci dakikada Fırat direkt kırmızı karla oyundun atılırken, 90+3\'teki golden önce 90+1\'inci dakikada Çağlayan, 90+5\'te ise Ramazan, ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.
 

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