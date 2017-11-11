Muğlaspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-2

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Hamdi Tontu (xx), Vedat Hoşnam (xx)

MUĞLASPOR: Barış (x) - Osman (xx), Erhan (x), Alican (x), Polat (xx), Haluk (xx), Nizamettin (x) (Dk. 78 Veysel), Berkay Günay (xx), Ramazan (x) (Dk. 58 Berkay Yüksel x), Fatih (x) (Dk. 62 Enes x), Emre (xx)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur (xxxx) - Tahir (xx), Temel (xxx), Fahrettin (xx), Emre (xx), İsmail (xx) (Dk. 82 Zekeriya), Haydar (xxx), Ali (xx), Aykut (xxx), Emrah (xxx) (Dk. 90+2 Melik), Ömer (xxx) (Dk. 84 Mehmet)

GOLLER: Dk. 90+4 Emre (Muğlaspor) - Dk. 6 Ömer, Dk. 45 Aykut (Van BŞB)

SARI KARTLAR: Erhan, Polat, Alican, Berkay Yüksel, Emre (Muğlaspor) - İsmail, Emre (Van BŞB)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta son 3 maçından galibiyet çıkarayamayan Muğlaspor, konuk ettiği Van Büyükşehir Belediyespor\'a da mağlup olarak düşüşünü sürdürdü: 1-2.

Van BŞB 6\'ncı dakikada Ömer ve 45\'inci dakikada Aykut\'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken, Emre\'nin 90+4\'üncü dakikada attığı gol Muğlaspor\'a yetmedi. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar 16 puanda kalırken, Van BŞB 20 puana yükseldi.

6\'ncı dakikada Van BŞB öne geçti. Aykut\'un sağdan ortaladığı topta kaleci Barış boşa çıktı. Fırsatçılığını konuşturan Ömer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

22\'nci dakikada Ramazan\'ın pasında topla buluşan Emre\'nin şutu Van BŞB savunmasından döndü.

37\'nci dakikada Nizamettin\'in yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta kaleci Onur topu son anda kornere çeldi.

45\'inci dakikada fark 2\'ye yükseldi. Muğlaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Alican\'dan sıyrılan Aykut topu filelerle buluşturdu: 0-2.

65\'inci dakikada Berkay Yüksel\'in ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Onur topu kornere tokatladı.

90\'ıncı dakikada Aykut\'un ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

90+4\'üncü dakikada Muğlaspor tek sayısını buldu. Berkay Günay\'ın vuruşunda kaleci Onur\'dan dönen topu Emre tamamladı: 1-2.