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Spor

Muğlaspor Teknik Direktör Urhan ile yolları ayırdı

MUĞLA, (DHA) TFF 3

12 Kasım 2017 18:10

MUĞLA, (DHA) TFF 3. Lig 2. Grup\'ta dün evinde Van Büyükşehir Belediyespor\'a 2-1 mağlup olarak galibiyetin hasretini 4 haftaya çıkaran Muğlaspor\'da Teknik Direktör Egemen Urhan ile yollar ayrıldı. Muğlaspor Kulübü\'nden yapılan açıklamada, \"Teknik Direktör Egemen Urhan ile yollarımızı ayırdık. Egemen Urhan\'a bugüne kadar yapmış olduğu katkılardan ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında kendisine başarılar dileriz\" ifadeleri kullanıldı. Muğlaspor\'un hafta içinde yeni çalıştırıcısını belirlemesi bekleniyor. 

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