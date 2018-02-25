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Spor

Muğlaspor-Kırıkhanspor: 1 - 0

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Gökhan Coşar (xx), İsmail Tayfun Tasalı (xx) MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Alican (xx), Nizamettin Emirhan (xxxx), Emre (xx), Osman (xxx), Ali (x) (Dk

25 Şubat 2018 18:34

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Gökhan Coşar (xx), İsmail Tayfun Tasalı (xx)
MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Alican (xx), Nizamettin Emirhan (xxxx), Emre (xx), Osman (xxx), Ali (x) (Dk. 55 Ender xxx), Sami (xx), Onur (x) (Dk. 34 Alparslan Emre xx), Ömerül Faruk (xx), Melik (x) (Dk. 70 Sergen xxx), Fırat (xx)
KIRIKHANSPOR: Ferdi (x) - Mustafa Acar (xx), Özcan (x), Mehmet Akif (xx), İzzet (x) (Dk. 82 Hüseyin x), Erkan (xx), Mustafa Olcaytu (x), Erhan (xx), Mehmet Fırat (xx) (Dk. 61 Egecan x), Muzaffer (xx), Doğan (x)
GOL: Dk. 78 Nizamettin Emirhan (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Onur, Alican (Muğlaspor), Özcan, İzzet, Erhan, Egecan, Doğan (Kırıkhanspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta üst üste aldığı 4 mağlubiyetle tehlike hattına yaklaştıktan sonra 1461 Trabzon\'u deplasmanda yenerek nefes alan Muğlaspor, evinde düşme hattındaki Kırıkhanspor\'la oynadığı maçı da tek golle kazanmayı başardı: 1-0. Muğla Atatürk Stadı\'nda oynanan mücadelede yeşil-beyazlıların golünü 78\'inci dakikada Nizamettin Emirhan attı. Bu skorla puanını 28\'e çıkaran Muğla, düşme hattındaki rakibiyle puan farkını 8\'e çıkardı.

29\'uncu dakikada Muğlasporlu Emre, ara pasla topu ceza sahası içindeki Melik\'i buluşturdu. Melik, müsait pozisyonda topu kaleci Ferdi\'ye nişanladı.
40\'ıncı dakikada Kırıkhansporlu Mehmet Akif, ceza alanı dışından çok sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
İlk yarı golsüz sonuçlandı.
52\'nci dakikada Muğlaspor savunmasının ofsayt beklentisiyle durakladığı pozisyonda Mehmet Akif, ceza sahasına girerek sert vurdu, kaleci Barış, topu kornere tokatladı.
78\'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Ender\'in sağ kanattan kullandığı kornere ceza sahasında iyi yükselen Nizalettin Emirhan, topu kafayla ağlara yollayarak skoru belirledi: 1-0.

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