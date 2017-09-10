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Spor

Muğlaspor-Gölcükspor: 3-1

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) STAT: Muğla Atatürk HAKEMLER: Hasan Ertuğan (xxx), Hilmi Göktürk İmamoğlu (xxx), Abdülhamit Söyler (xxx) MUĞLASPOR: Barış (xxx)- Osman (xx), Erhan (xx), Alican (xx), Polat (xx), Ceyhun (xx), Emirhan (xxx) (Dk

10 Eylül 2017 21:43

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
STAT: Muğla Atatürk
HAKEMLER: Hasan Ertuğan (xxx), Hilmi Göktürk İmamoğlu (xxx), Abdülhamit Söyler (xxx)
MUĞLASPOR: Barış (xxx)- Osman (xx), Erhan (xx), Alican (xx), Polat (xx), Ceyhun (xx), Emirhan (xxx) (Dk. 65 Veysel xx), Berkay Günay (xx) (Dk. 58 Haluk xx), Ender (xxx), Ramazan (xx), Emre (xxx) (Dk. 83 Berkay Yüksel)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (x)- Yunus (x), Sedat (xx), Berke (xxx), Yolcu (x) (Dk. 46 Bahattin x), Cenk (x) (Dk. 66 Ahmet Kutluer x), Onur (xx), Cihan (x), Murat Can (x) (Dk. 76 Ahmet Özer x), Aydın (x), Devrim (x)
GOLLER: Dk. 12 Emirhan, Dk. 45 (kendi kalesine) Devrim, Dk. 56 Emre (Muğlaspor), Dk. 54 Berke (Gölcükspor)
SARI KART: Ender (Muğlaspor)
ÜÇÜNCÜ Lig 2\'rdnmci Grup 2\'nci hafta mücadelesinde Muğlaspor evinde Gölcükspor\'u 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Muğlaspor, bu sonuçla 3 puana ulaşırken, konuk takım 1 puanda kaldı. Yeşil beyazlıların gollerini 12. dakikada Emirhan, 56. dakikada Emre atarken, Gölcükspor\'da 45. dakikada Devrim topu kendi kalesine gönderdi. Gölcük takımının tek golü 54. dakikada Berke\'den geldi.
12. dakikada Muğlasporlu Emre\'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Emirhan, düzgün bir vuruşla topu kaleci İlyas\'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.
45. dakikada Muğlaspor atağında Ramazan\'ın sağdan ortasında ters ayak koyan Devrim meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 2-0.
54. dakikada Muğlaspor ceza alanında oluşan karambolde topu önünde bulan Gölcüksporlu Berke, topu filelere yollayarak farkı 1\'e indirdi: 2-1.
56. dakikada Muğlaspor atağında Polat\'ın sağ kanattan ceza sahasına doldurduğu topta kaleci İlyas boşa çıktı. Emre, meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı: 3-1.
78. dakikakada Gölcükspor akınında Sedat çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Kaleci Barış\'la karşı karşıya vuruşunda Barış topu ayaklarıyla çeldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

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