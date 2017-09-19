Muğlaspor-Etimesgut Belediyespor: 3-4 (Türkiye Kupası)

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xxx), Mehmet Can Küçük (xxx), Segah Tunçkol (xxx)

MUĞLASPOR: Hasan (xxx) - Osman (xx) (Dk. 87 Ceyhun x), Erhan (xxx), Onur (xxx), Caner (xx), Haluk (xx), Veysel (xx) (Dk. 91 Berkay Günay xx), Oğuzhan (x), Burçkan (x) (Dk. 68 Polat xx), Enes (xx), Berkay Yüksel (xxx)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Hasan (xxxx) - Berat (xx), Emrah (xx) (Dk. 75 Eser xx), Eren (xxx), Mikail (xx), Alaettin (xx), Bekir (x) (Dk. 70 Yaşar xx), Caner (xx), Ömer (xx), Gökhan (xx), Umut (xx) (Dk. 119 Rıdvan x)

GOLLER: Dk. 16 (Pen.) Caner (Etimesgut Belediyespor), Dk. 48 Caner (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Enes, Oğuzhan, Erhan, Polat (Muğlaspor), Ömer, Berat (Etimesgut Belediyespor)



MUĞLASPOR, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur müsabakasında 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor\'a penaltı atışları sonunda 4-3 yenilerek elendi. Konuk takım 16. dakikada Caner\'in penaltısıyla 1-0 öne geçerken, 48. dakikada Muğlasporlu Caner\'in golüyle normal süre 1-1 sona erdi. Uzatmalarda sonuç değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Muğlaspor\'da Berkay Günay ve Polat\'ın atışları golle sonuçlandı, Berkay Yüksel, Caner ve Oğuzhan\'ın vuruşlarında kaleci Hasan gole izin vermedi. Etimesgut Belediyespor\'da Eser, Eren ve Rıdvan penatlıları gole çevirdi, Caner\'in vuruşu auta giderken, Yaşar\'ın şutunda kaleci Hasan önledi. Penaltılarda rakibine 3-2\'lik üstünlük sağlayan Başkent ekibi toplamda 4-3\'lük skorla turu geçen takım oldu.

15. dakikada Etimesgut Belediyespor penaltı kazandı. Muğlaspor ceza sahasında oluşan karambolde top Haluk\'un eline çarpınca hakem Oğuzhan Uğurlu penaltıya hükmetti. 16. dakikaya sarkan penaltı atışını kullanan Caner, kaleci Hasan\'ı ters köşeye yatırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

48. dakikada Muğılaspor skoru eşitledi. Etimesgut ceza yayı ününde Berkay\'a yapılan faulden kaynaklanan serbest vuruşta topun başınra geçen Caner, baraja rağmen falsolu bir şutla meşin yuvarlağı köşeye bıraktı: 1-1.

67. dakikada gelişen Muğlaspor atağında Enes\'in sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya müsait durumdaki Berkay kafayı vurdu. Kaleci Hasan topu son anda kornere tokatladı.

90+4. dakikada Muğlasporlu Berkay rakip ceza sahasına girip sert vurdu. Yan direğe çarpıp oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı ve normal süre 1-1 bitti. Uzatma dakikalarında da sonuç değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan Etimesgut Belediyespor 4-3\'lik skorla tur atladı.

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