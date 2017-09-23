Muğlaspor-Diyarbekirspor: 0-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Sedat Etik (xx), Vedat Demir (xx)

MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Osman (xx), Erhan (xxx), Alican (xx), Polat (xx), Ceyhun (x) (Dk. 59 Haluk x), Nizamettin Emirhan (xx), Ramazan (xx) (Dk. 89 Enes), Ender (xx), Berkay Günay (xxx), Emre (x) (Dk. 78 Berkay Yüksel x)

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan Yenigün (xx) - Abdullah (xx), Gökhan Köseoğlu (xxx), Emrah (xxx), Emre (xx), Ercüment (xx), Vedat (xxx) (Dk. 90 Fatih), Mehmet (xx), Arda (x) (Dk. 68 Mustafa xx), Yusuf (xxx), Umut (xx) (Dk. 82 Yakup x)

SARI KARTLAR: Alican (Muğlaspor), Emre, Abdullah, Emrah, Gökhan (Diyarbekir)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta yer alan Muğlaspor, üst üste ikinci beraberliğini evinde lider Diyarbekirspor\'dan aldı. 0-0. Bu skorla yeşil-beyazlı ekip grupta ilk 4 hafta sonrası puanını 5\'e çıkardı.

39\'uncu dakikada gelişen Muğlaspor atağında Berkay Günay sol kanattan ceza sahasına ortaladı, Ramazan\'ın kafayla indirdiği topa altıpas içinde hiçbir oyuncu dokunamadı.

44\'üncü dakikada Diyarbekir ceza alanı içinde oluşan karambolde Ceyhun\'un sert şutu direk dibinden az farkla auta çıktı.

İlk yarı golsüz sonuçlandı.

56\'ncı dakikada Muğlaspor yine tehlikeli geldi. Ramazan\'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Emre\'nin kafa vuruşu auta çıktı.

66\'ncı dakikada Muğlalı Osman sağdan kesti, kaleci Gökhan Yenigün boşa çıktı. Emre, kaleye yönelen topu çizgiden çıkardı.

90\'ıncı dakikda Diyarbekir gole çok yaklaştı. Mustafa\'nın sağ çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Yakup kafayı çaktı, kaleci Barış direk dibinden tokatlayıp mutlak golü önledi.

Maç başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.