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Spor

Muğlaspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) STAT: Muğla Atatürk HAKEMLER: Hakan Ergin (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Muhammed Sait Emre Alagöz (xx) MUĞLASPOR: Barış (xxxx) - Alparslan Emre (xx), Polat (xx), Alican (xx), Nizamettin Emirhan (x), Emre Gemici (xxx) (Dk

17 Aralık 2017 18:31

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
STAT: Muğla Atatürk
HAKEMLER: Hakan Ergin (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Muhammed Sait Emre Alagöz (xx)
MUĞLASPOR: Barış (xxxx) - Alparslan Emre (xx), Polat (xx), Alican (xx), Nizamettin Emirhan (x), Emre Gemici (xxx) (Dk. 90+3 Enes Erdal), Berkay Günay (xx), Osman (xx), Ender (x) (Dk. 66 Ramazan xx), Veysel (xx), Berkay Yüksel (x) (Dk. 58 Ceyhun xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xxx) - Alper (x) (Dk. 46 Kerem xx), Yusuf (xxx), Emrullah (xx), Alperen (xx), Sinan (xxx), Bünyamin Cesur (xx) (Dk. 83 Görkem), Mehmet (x) (Dk. 63 Aziz xx), Doğancan (xx), Hayrullah (x), Halil (xx)
KIRMIZI KART: Dk. 53 Nizamettin Emirhan (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Alparslan Emre, Nizamettin Emirhan, Osman, Ceyhun (Muğlaspor), Sinan, Kerem, Aziz (Darıca)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta son sıradaki Erciyesspor karşısında son veren Muğlaspor, evinde Play-Off hesapları yapan Darıca Gençlerbirliği ile yenişemedi: 0-0. Ev sahibi ekip, Nizamettin Emirhan\'ın 53. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu skorla Muğlaspor, devreyi 21, Darıca ise 28 puanla tamamladı.
28\'nci dakikada gelişen Darıca atağında Alper\'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşu kaleci Barış direk dibinden kornere tokatladı.
53\'üncü dakikada Muğlaspor 10 kişi kaldı. Darıcalı Doğancan\'a sert bir faul yapan Nizamettin Emirhan, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
54\'üncü dakikada Darıcalı Halil\'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Barış gole izin vermedi.
83\'üncü dakikada Muğlasporlu Berkay Günay, ara pasla topu Emre Gemici\'yle buluşturdu. Emre\'nin karşı karşıya pozisyonda şutunu kaleci Gökhan ayaklarıyla kurtardı.

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