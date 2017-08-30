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Spor

Muğlaspor-Aydınspor 1923: 1-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) STAT: Muğla Atatürk HAKEMLER: Efe Soysal (xxx), Arda Darcan (xxx), Barış Sun (xxx) MUĞLASPOR: Hasan (xx)- Osman (xx), Caner (xx), Alican (xxx), Mehmet (xx), Ceyhun (xxx), Veysel (xxx) (Dk

30 Ağustos 2017 21:31

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
STAT: Muğla Atatürk
HAKEMLER: Efe Soysal (xxx), Arda Darcan (xxx), Barış Sun (xxx)
MUĞLASPOR: Hasan (xx)- Osman (xx), Caner (xx), Alican (xxx), Mehmet (xx), Ceyhun (xxx), Veysel (xxx) (Dk.84 Yağız), Berkay Günay (xx) (Dk.78 Oğuzhan xx), Ender (xxx), Emre (xxx), Ramazan (xx) (Dk.89 Enes) 
AYDINSPOR 1923: Timur (xx)- Canberk (x) (Dk.64 Tolunay x), Emre Akbulut (xx), Emre Yıldırım (xx), Zeki (xx), Hasan (xx) (Dk.84 Yavuz), Serkan (xx), Anıl Can (x) (Dk.26 Emre Çelik xx), Veysi (x), Yusuf (xx), Çağlayan (xx)
GOL: Dk.40 Emre (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Osman, Mehmet, Veysel, Caner, Yağız (Muğlaspor), Canberk, Anıl Can, Zeki, Emre Çelik (Aydınspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası 2\'nci Tur mücadelesinde Muğlaspor, evinde Aydınspor 1923\'ü, 1-0 mağlup ederek 3\'üncü Tur\'a yükseldi.
14\'üncü dakikada Muğlaspor atağında ceza sahası yayı üzerinde Emre\'nin sert şutunda topu kaleci Timur müthiş bir refleksle kornere tokatladı.
40\'ıncı dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Ender rakibinden sıyrılarak topu Emre\'ye aktardı. Emre\'nin düzgün vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
77\'nci dakikada Muğlasporlu Osman\'ın sağdan ceza alanına ortasında Alican kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka Muğlaspor\'un, 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

 

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