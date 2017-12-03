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Spor

Muğlaspor-Ankara Demirspor: 1-1

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Murat Türkoğlu (xx), Şener İnan (xx), Sezgin Şahbaz (xx) MUĞLASPOR: Barıx (xx)- Alparslan (xx), Osman (xx), Alican (x), Polat (xx), Veysel (xx) (Dk

03 Aralık 2017 18:34

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Murat Türkoğlu (xx), Şener İnan (xx), Sezgin Şahbaz (xx)
MUĞLASPOR: Barıx (xx)- Alparslan (xx), Osman (xx), Alican (x), Polat (xx), Veysel (xx) (Dk. 87 Ceyhun), Oğuzhan (x) (Dk. 55 Haluk), Yağız (x) (Dk. 46 Enes x), Berkay Günay (xx), Ender (xx), Berkay Yüksel (xxx)
ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır (xx)- Celal (x), Güney (xx) (Dk. 83 Barış), Çınar (xx) (Dk. 83 Okan), Barış (x) (Dk. 77 Furkan), Hüseyin (xx), Hasan (xx), Burak Sürmeli (x), Burak Öksüz (xx), Sebahattin (x), Kerem (xx)
GOLLER: Dk. 2 Berkay Yüksel (Muğlaspor), Dk. 45+1 (Penaltı) Güney (Ankara Demirspor)
SARI KARTLAR: Alparslan, Yağız (Muğlaspor), Furkan (Ankara Demirspor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta son 6 maçından galibiyet çıkaramayan ve tehlikeli bölgeye doğru gerileyen Muğlaspor, evinde Ankara Demirspor\'u da yenemedi: 1-1.
Maçın henüz 2\'nci dakikasında Berkay Yüksel\'in golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar, 45+1. dakikada Güney\'in penaltı golüne engel olamadı. İki takımın da ikinci devredeki çabaları sonuç vermedi, taraflar 1\'er puana razı oldu. Muğlaspor bu sonuçla 17 puana yükselirken, zirve mücadelesi veren Başkent temsilcisi Ankara Demirspor ise 27 puana çıktı.
2\'nci dakikada Muğlaspor öne geçti. Ceza sahası içinde Berkay Günay\'ın şutunda kaleci Bahadır topu çıkardı. Ancak pozisyonu takip eden Berkay Yüksel seken meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 
45+1\'inci dakikada Ankara Demirspor penaltı kazandı. Güney\'in ortasında Yağız topa elle müdahale etti, hakem Murat Türoğlu tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun gerisine geçen Güney penaltıyı gole çevirdi: 1-1.  
57\'nci dakikada Muğlasporlu Ender sağdan ortaladı, bomboş durumdaki Berkay Yüksel zoru başarıp topu boş kale yerine auta gönderdi. 
82\'nci dakikada  Polat soldan ortaladı, Enes topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.  

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