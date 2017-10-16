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Spor

Muğlaspor 3 haftada 7 basamak birden yükseldi

MUĞLA, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Yeşil Bursa'yı 2-0 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini alan Muğlaspor, son 3 haftada topladığı 9 puanla 7 basamak birden tırmandı

16 Ekim 2017 17:20

MUĞLA, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta evinde Yeşil Bursa\'yı 2-0 yenerek üst üste 3\'üncü galibiyetini alan Muğlaspor, son 3 haftada topladığı 9 puanla 7 basamak birden tırmandı.
İlk 5 haftada 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet elde ederek 5 puanla 12\'nci sırada yer alan yeşil-beyazlılar, daha sonra art arda 1461 Trabzon, Kırıkhanspor ve Yeşil Bursa zaferleriyle 14 puana ulaşıp 5\'inci basamağa yerleşerek Play-Off hattına girdi. Muğla temsilcisi çıkışa geçtiği son 3 maçında 6 kez rakip fileleri sarsıp kalesini gole kapattı. Muğlaspor, cumartesi günü deplasmanda 14\'üncü sıradaki Anadolu Bağcılarspor\'la karşılaşacak.

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