Muğlaspor - Tire 1922 Spor: 0-1

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Zafer Gayretli (xx), Kenan Özcan (xx)

MUĞLASPOR: Barış (xx) - Yasin (x), Osman (xx), Onur (xx), Fırat (x) (Dk. 46 Polat x), Ceyhun (x) (Dk. 46 Doruk x), Nizamettin (xx), Ali (x) (Dk. 70 Sami x), Ender (xx), Melik (x), Emre (x)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xxx) - Ufuk (xx), Erdinç (xx), Nihat (xxx), Gökhan (xx) (Dk. 74 İsmail x), Sergen (xx) (Dk. 81 Yunus), Ersin (xxx), Hasan (xxx), Mümin Talip (xxx), Güner (xx) (Dk. 59 Enes xx), Cemal (xx)

GOLLER: Dk. 29 Mümin Talip (Tire 1922)

SARI KARTLAR: Gökhan, Fatih (Tire 1922), Nizamettin (Muğlaspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta geçen hafta evinde Yeni Orduspor ile 0-0 berabere kalıp Play-Off yarışında yara alan Tire 1922 Spor, Muğlaspor\'u deplasmanda tek golle geçti: 0-1. Maçın 29\'uncu dakikasında Mümin Talip\'le golü bulan İzmir ekibi, kritik 3 puanın sahibi oldu. Gölcükspor deplasmanından 1-0 mağlup dönen Muğlaspor ise oynadığı son 2 maçını kaybetti ve alt sıralardan kurtulamadı.

14\'üncü dakikada Muğlasporlu Fırat\'ın ters vuruşunu kaleci Barış son anda kornere tokatladı.

29\'uncu dakikada Tire 1922 öne geçti. Sergen\'in soldan kullandığı kornerde Mümin Talip kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

38\'inci dakikada Cemal ceza sahası içinde topu Ersin\'e aktardı. Ersin\'in vuruşunda meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.

52\'nci dakikada Tiresporlu Ufuk\'un sağdan ortaladığı topa Sergen kafayı vurdu. Ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

90+4\'üncü dakikada Muğlasporlu Emre\'nin ceza sahası yayı üzerinden vuruşu savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı. Tire 1922 Spor, Muğlaspor deplasmanından 3 puanla döndü.

(FOTOĞRAFLI)