Muğlaspor - Karacabey Belediyespor: 1-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Kaplan (xx), Sedat Etik (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)

MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Polat (xx), Ömerül (xx), Mustafa (xxx), Ramazan (xxx), Osman (xx), Sinan (xx) (Dk. 62 Salim xx), Rıdvan (xxx), Murat Can (xxx) (Dk. 75 Berkay xx), Çağlayan (x) (Dk. 46 Rüştü xx), Fırat (xxx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Burak (x) - Gökhan (xx), İlker (x), Kerem (x) (Dk. 74 Ogün x), Bünyamin (xx), Abdullah (x) (Dk. 57 Emirhan x), Batuhan (xx), Anıl (x) (Dk. 84 Ercan), Nurullah (xx), Cenk (x), Ömer (x)

GOL: Dk. 50 Murat Can (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Çağlayan, Polat, Mustafa, Bertay (Muğlaspor) - Ömer, Kerem, Nurullah (Karacabey Birlikspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta sezona Çorum Belediyespor yenilgisiyle başlayan Muğlaspor evinde ilk galibiyetini Karacabey Belediyespor karşısında aldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 50\'nci dakikasında sahne alan Murat Can yeşil beyazlılara 3 puanı getiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, Muğlaspor bu sezonun ilk galibiyetini almayı bildi.

14\'üncü dakikada Muğlaspor atağında Polat soldan ortaladı, ceza sahası içindeki Murat\'ın vuruşunda kaleci Burak gole izin vermedi.

31\'inci dakikada konuk takımda Batuhan\'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Barış topa iki hamlede sahip oldu.

50\'nci dakikada Muğlaspor öne geçti. Ani gelişen Muğlaspor atağında Polat\'ın soldan ortasında ceza sahası içindeki Murat tek vuruşla kaleci Burak\'ı avladı: 1-0.

81\'inci dakikada Karacabeyspor gole çok yaklaştı. Muğlaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Emirhan\'ın yakın mesafeden vuruşunu kaleci Barış son anda çıkardı.