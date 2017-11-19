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Muğlaspor - Ergene Velimeşespor: 0-1

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) STAT: Muğla Atatürk HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Asker Açıkgöz (xx), Ahmet Deveci (xx) MUĞLASPOR: Barış (x) - Polat (xx), Alican (x), Nizamettin Emirhan (xx), Emre (xx), Berkay Günay (xx), Osman (x), Enes Erdal (x) (Dk

19 Kasım 2017 18:46

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

STAT: Muğla Atatürk
HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Asker Açıkgöz (xx), Ahmet Deveci (xx)
MUĞLASPOR: Barış (x) - Polat (xx), Alican (x), Nizamettin Emirhan (xx), Emre (xx), Berkay Günay (xx), Osman (x), Enes Erdal (x) (Dk. 65 Fatih x), Haluk (xx), Ender (x) (Dk. 57 Berkay Yüksel xx), Ceyhun (x) (Dk. 76 Veysel xx)
ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan (xxx) - Semih (xx), Selçuk (xxx), İbrahim Fatih (xx) (Dk. 72 Metehan xx), İsa (xx), İlker (xxx), İlhan (xxx) (Dk. 58 Halil xx), Bahtiyar xx), Selim (xxx), Baran (xxx), Gökdeniz (xx) (Dk. 78 Caner xx)
GOL: Dk. 23 İlhan (Ergene Velimeşe)
SARI KARTLAR: Polat, Ender, Veysel (Muğlaspor), İsa, Selçuk (Ergene Velimeşe)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta 4 maçtır galibiyete hasret kalan Muğlaspor, evinde Ergene Velimeşespor\'a da mağlup olmaktan kurtulamadı: 0-1.
Muğla Atatürk Stadı\'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 23. dakikada İlhan attı. Bu skorla yeşil-beyazlı ekip 16 puanda kaldı, Velişemespor 14 puana ulaştı.
23. dakikada konuk takım öne geçti. Ergene Velişemespor atağında İlker, ara pasla topu ceza sahası içindeki İlhan\'la buluşturdu. İlhan, yerden düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.
54. dakikada Muğlasporlu Nizamettin Emirhan\'ın sağ çaprazdan plase vuruşunu kaleci Erhan çıkardı.
74. dakikada gelişen Ergene aatğında Gökdeniz\'in pasıyla ceza alanında buluşan İlker\'in şutu az farkla üstten auta çıktı.
Maç konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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