T24 LogoT24 Logo
Spor

Muğlaspor - Anadolu Bağcılarspor: 1-2

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Adem Şahan (xx), Ahmet Deveci (xx) MUĞLASPOR: Barış (xx) - Alican (x), Nizamettin (xx), Emre (x) (Dk

11 Mart 2018 20:17

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Adem Şahan (xx), Ahmet Deveci (xx)
MUĞLASPOR: Barış (xx) - Alican (x), Nizamettin (xx), Emre (x) (Dk. 76 Berkay Yüksel x), Fırat (xx), Melik (x) (Dk. 64 Sami x), Osman (x) (Dk. 21 Ali x), Ender (xx), Faruk (xx), Yasin (x), Yağız (x)
ANADOLU BAĞCILARSPOR: Burak (xx) - Arda (xxx) (Dk. 90 Abdulsamet), Halil İbrahim (xx), Gökhan (xxx), Furkan Mehmet (xxx), Sezer (xx), Bertuğ (xx) (Dk. 60 Furkan Zengin xxx), Berat (xx), Batuhan (xx), Berk (xxx), Ertuğrul (xx) (Dk. 76 Uğur xx)
GOLLER: Dk. 57 Faruk (Muğlaspor), Dk. 67 Berk, Dk. 79 Uğur (Anadolu Bağcılarspor) 
SARI KARTLAR: Fırat, Ender, Nizamettin (Muğlaspor), Bertuğ, Gökhan, Berat (Anadolu Bağcılarspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 83 Alican (Muğlaspor), Dk. 89 Berat (Anadolu Bağcılarspor)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Muğlaspor, üst üste 3 galibiyetin ardından öne geçtiği maçta evinde Anadolu Bağcılarspor\'a 2-1 yenildi.
İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada perdeyi 57\'de Faruk açarken, Anadolu Bağcılarspor önce 67\'de Berk\'le eşitliği sağladı ardından 79\'da Uğur\'un golüyle 3 puana uzandı.
Maçta ev sahibinden 83. dakikada Alican, konuk ekipten ise 89. dakikada Berat kırmızı kart gördü. Ege temsilcisi bu sonuçla 31 puanda kalırken, Anadolu Bağcılarspor 40 puana yükselip Play-Off için umutlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cavit AKGÜNMUĞLA DHA STAT Atatürk HAKEMLER Deniz KükrekAdemAhmet DeveciBarışAlicanNizamettinEmreDkBerkay YükselFıratMelikSamiOsmanAliEnderFarukYasinYağızBAĞCILARSPOR BurakArdaAbdulsamet HalilGökhan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24