Muğla'nın turistik ilçelerinde yaşayan yabancılar ibadethane istiyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA ve turistik ilçelerinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklular, evlerde veya otellerde dini görevlerini yerine getirdiklerini ve defin işlerinde sıkıntı çektiklerini belirtip, 20 yıldır yaşadıkları ibadethane sorununun çözülmesini istedi.

Muğla\'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye, Göcek, Datça ve Akyaka gibi turistik merkezlerinde yaşayan yabancı uyruklu Hristiyan dinine mensup kişiler, 20 yıldır devam eden ibadethane sorununun kurumların bilgilendirilmesine rağmen çözülmediğini belirtip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerinden yardım talebinde bulundu. Muğla Yöresinde Yaşayan Yabancıların Dayanışma Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, uzun yıllardır yerleşik yaşayan yabancıların ibadethane sorununu çözüme kavuşturamadıklarını söyledi. Yaz aylarında turistik şehirlere tatile gelenler ile yerleşik yaşayan yabancıların dini görevlerini yerine getiremediğini belirten Karanfiloğlu, bunun çözüm için hazırladıkları projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ve devlet büyüklerine sunacaklarını söyledi. İbadet hakkının insanlık şerefi ve yaşamın gereksinimlerinden olduğunu belirten Karanfiloğlu, şöyle konuştu:

\"Muğla il ve ilçelerinde 35 bin yabancı uyruklu kişi var. Bunun 22 binden fazlası mülk alarak tamamen yerleşmiştir. Yaklaşık 15 bin civarında yabancı sürekli gelmektedir. Çoğunluğu İngiliz ve Alman olmak üzere son yıllarda Kuzey ve Orta Avrupa\'dan yabancı uyruklu kişiler, Muğla\'nın turistik şehirlerine yerleşmeye başladı. Kimisi Türk ile evlenip çift vatandaşlık almış bazıları ise Türk vatandaşı olup dini inançlarını devam ettirmekte. Fakat bizlerin buradaki en büyük sorunu, yerleşik yaşayan yabancıların ölüm sonrası defin işlemleri. 20 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Defin işlerinde görev yapacak olan papaz en yakın yerler olan İzmir ve Antalya\'dan geliyor. İbadethanemiz de yok. Sadece ölüm işleri değil dini merasimler bile yerine getirilemez hale geldi. Defin işlemleri için bir papazın ayarlanıp gelmesi çok büyük masraf ve sorun. Avrupa, ABD ve Rusya\'da bir Müslüman ibadethanelerinde dini görevlerini yerine getirirken ve cenazelerini gömerken, Muğla\'da yabancılar hiçbir şey yapamıyor. Dini merasim ve ölüm olaylarında yoksun bırakılıyoruz. Mart ayı içinde Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un İstanbul ziyareti olacaktır. O ziyarette bu sorunu ve projelerimizi en üst makamlara kadar ileteceğiz.\"

\'ARTIK İBADETHANEMİZ YAPILSIN\'

Marmaris\'te 16 yıldır yaşayan ve bir Türk ile evli olan Rus uyruklu Natalya Erdem, \"Marmaris\'te yaşamak çok güzel ama dini görevler yerine getirilemediği için sıkıntı çok büyük. Burada yaşayan yabancı kadın arkadaşlarımızla görüştüğümüzde ilk konuşmalarımız ibadethane ve papaz sorunu oluyor. Marmaris veya yakın bir ilçede kilise olursa hem ibadet gerçekleştirilir hem de vefat edenlerimizi dini kurallara göre defin ederiz. Bu sorunun artık öncelikli olarak çözüme kavuşması gerekmektedir\" dedi. 20 yıldır Marmaris\'te yaşayan Rus uyruklu İngiliz vatandaşı Menekşe Bakjei de \"Marmaris\'te yaşayan yabancılar olarak bir kilise ve papaz istiyoruz. Bizim en büyük sorunumuz bir ibadethanenin olmamasıdır\" dedi.

\'TURİZMİN EN TEMEL AYAĞI OLAN İBADETHANE EKSİK\'

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Muğla\'nın turistik ilçeleri ile ülke ekonomisine ciddi kazanç elde ettirdiğini hatırlatarak, turistik ilçelerde 20-30 bin civarında yerleşik yaşayan yabancı uyruklu olduğuna dikkat çekti. Bülbüloğlu, \"Özellikle turizm sezonunda misafirlerimiz ibadethane için nereye gidebileceğimizi bizlere soruyor. Bizler de olmadığı için üzüntüyle cevap veremiyoruz. Yabancılar için en yakın ibadethane kuzeyde İzmir ve güneyde Antalya var. Aldığımız bilgilere göre yerleşik yaşayan yabancılar ev tutarak veya otellerde dini görevlerini yerine getirmek zorunda kalıyormuş. Turizm cümlesi söylendiğinde bizim aklımıza sevgi, barış, hoşgörü ve din geliyor. Turizmin en temel ayağı olan ibadethane eksik. Gelen misafirlerimize ibadethane sunmak zorundayız. İnsanlık olarak düşünürsek herkesin dini ihtiyaçları görülmelidir\" dedi.

Yerleşik yaşayan yabancıların ibadethane sorunu ile ilgili kendisine şimdiye kadar bir talep gelmediği söyleyen AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Muğla\'da yapılan kazılarda ve incelemelerde tarihi kiliselere rastlandığını belirterek, Muğla\'da yaşayan her bireyin sorunlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti. Öztürk, \"Bu dini konular çok hassas ve önem verilmesi gerekir. Yunanistan\'ın Rodos Adası\'nda bizim de çok camimiz mevcut. Kapalı ve açık camilerimiz bulunmaktadır. Bu tür konularda sıkıntılar oluyor. Bu konularla ilgili Dışişleri Bakanlığımız hassaslıkla üzerine duruyor ve onların sorumluluğundadır. Yerleşik yaşayan yabancılar bizim kardeşimizdir, bizim vatandaşımızdır. Bodrum Belediyesi bir süre önce bizlere ulaşarak ilçede bulunan tarihi kilisenin açılmasını istemişti. Bu gelen talepleri değerlendiriyoruz. Muğla ve ilçelerinde hizmet için üzerimize ne düşen var ise yapmaya hazırız\" dedi.



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