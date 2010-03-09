Muğla'nın ada ve koyları satışta

T24 - Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri ile yakın çevresinde 36 otel, 8 koy ve 3 ada satışa çıkarıldı.



Hemen her sektörde etkisini hissettiren ekonomik kriz turizm cenneti Muğla kıyılarını da vurdu. Marmaris ve Datça ile yakın çevresinde çok sayıda turizmci otel, apart ve restoranlarını satışa çıkardı.



Ada ve koyların Marmaris'te ilk olarak birkaç ay önce Gönenç Emlak'ın internet sitesinde satışa sunulduğu, ardından yurtiçi veyurt dışından talep patlaması olduğu belirtildi.



Marmaris'in İçmeler, Turunç ve Bozburun beldeleri ile Datça'da aralarında 5 yıldızlı olanların da bulunduğu 36 tesis için sahipleri emlakçılara müracaat etti.



Geçtiğimiz ay ise İçmeler'deki 5 yıldızlı Munamar Otel, Katar kraliyet ailesinden Emir Şeyh Nasser Ahmed Ali A. Al Thani'ye satıldı. Ayrıca, bölgedeki 8 koy ile 3 güzel ada da satış listesine konuldu.





Marmaris'teki ada 16 milyon euro'ya satışta



Mavi tur teknelerinin uğrak yeri olarak bilinen, doğa ve deniz güzelliğiyle adından söz ettiren Marmaris'in Çiftlik Koyu'ndaki Artvinli işadamı Nevzat Feyizoğlu'na ait 80 bin metrekarelik ada da yatırımcıların iştahını kabarttı.



2005 yılında satışa çıkartılan, sonrasında vazgeçilen ada sahibinin 8 ay önce vefat etmesiyle yeniden satış listesinde yer buldu.



Adaya çok sayıda yerli yabancı talipli olduğu bildirildi.



İsimleri açıklanmayan müşteriler arasında birisi Kazakistanlı olmak üzere iki yabancı işadamı ve bir de Hollanda'da yaşayan Türk işadamının olduğu ifade edildi. Ada için 16 milyon euro fiyat biçildiği öğrenildi.





İkinci ve üçüncü adalar Gökova Körfezi'nde



Satış listesindeki adalardan bir diğerinin de Gökova Körfezi'ne bakan Karacasöğüt köyünün Karaca mahallesindeki Karaca Ada olduğu ifade edildi.



322 bin metrekarelik adanın hemen karşı kıyısında ise meşhur Akdeniz Foku Badem'in korumaya alındığı yuva ile Kleopatra Adası bulunuyor.



Resmi tapulu, içinde çam ve zeytin ağaçları ile özel plaja sahip Karaca Ada için istenen tutar ise 25 milyon dolar düzeyinde. Bu ada için de İstanbul ve Adana'dan tanınmış iki ayrı işadamının devrede olduğu belirtildi.



Üçüncü ada da yine Gökova Körfezi'nde bulunuyor. Kleopatra Adası'na kalkan dolmuş motorlarının hemen karşısındaki satışa çıkarılan Gelibolu Adası resmi tapulu. Kıyıya bir mil uzaklıkta yer alıyor. Parselasyon yapılamayan 19 bin 800 metrekarelik ada için istenen rakam 29 milyon 500 bin TL.



Güven Emlak'ın sahibi Mehmet Baş, koy ve adaların birkaç yıldan bu yana satış listesinde olduğunu, ancak kimsenin ilgilenmediğini, krizle birlikte taleplerin arttığını söyledi.



Baş, "Son 4- 5 yıldan bu yana esnafın işlerinde yoğun bir düşüş var. İşyerleri kapanıyor. Satlık listemizdeki otel sayısı hayli kabarık. Madalyonun bir diğer yüzü ise Marmaris çevresindeki çok sayıda otel, bazı koy ile adaların SİT alanında bulunmasına rağmen yurtiçi ve yurtdışından taliplilerinin olması. Bazıların satıldığını da biliyoruz. Örneğin son olarak bir Arap şeyhinin kendi özel misafirlerini ağırlamak için 5 yıldızlı bir oteli malikhane olarak aldığını duyduk. Burada bir çelişki var. Parası olanın daha çok para kazanma dönemi Marmaris'te başladı. SİT alanı olmasına rağmen koylar ile büyük otel ve adalara talip oluyorlar. Kriz çoğumuzu vururken birileri için de fırsat kapısı haline dönüştü" dedi.





En gözde ada



Çiftlik Koyu'ndaki ada, konum itibarıyla eşsiz bir manzaraya sahip. Güney cephesi 16 mil mesafedeki Rodos Adası'na, batı cephesi ise Çiftlik Koyu'na bakıyor.



Karaya en yakın yeri 250 metre. İki ayrı iskeleden girişi olan adanın üzerinde bir ana bina, misafirhane, iki hizmetli evi, atölye, jeneratör odası, biri yüzme havuzu olarak kullanılabilecek 4 sulama havuzu var.



Salon, açık mutfak, 4 yatak odası, 2 banyo ve terastan oluşan ana binanın etrafı çok çeşitli bitki ve ağaçlardan oluşuyor. Kapalı alanı 400, kullanım alanı 900 metrekare. Ada konumu ve mimarisiyle benzersiz. Turizm yapmaya uygun. Bu anlamda da yatırımcılar için çok cazip bir gayrimenkul. Adada şehir şebeke suyu ile elektrik de bulunuyor. Adanın satış fiyatı 16 milyon Euro (33 milyon 744 bin lira).





Satılık koylar



Satılık koyların da bir kısmının ismi gizli tutulurken listelerde yer alan koy ve satış fiyatları ise şöyle:



-Marmaris Yalancı Boğaz'da marina yapmaya elverişli ve özellikle Arap sermayesinin ilgilendiği koyun satış fiyatı 1 milyon 250 bin Euro. Koyun iki yanında birden marinanın olması yatırımcıların iştahını kabartıyor.



-Marmaris Selimiye Köyü'nde yüzde 10 eğimli iki parselden oluşan Selimiye manzaralı yapılaşma kriterlerine uygun, alt yapı hizmetlerine sahip 6 bin 390 metrekarelik iki koy. İstenen tutar 1 milyon 300 bin euro.



-Selimiye Gebekse Koyu'nda, denize sıfır konumundan başlayıp gerilere doğru genişleyen resmi tapuya sahip, arka parseli devlet ormanı ile sınır durumda, kısmen kayalık, meyilli, deniz manzaralı, yatırımcılar için ideal 165 bin metrekarelik koy. 9 milyon lira. (Arazinin yanındaki 150 bin metrekarelik zilyetli arazinin de alımıyla birlikte 315 bin metrekarelik yüzölçümüne ulaşması mümkün)



-Selimiye girişindeki Erle Koyu'nda denize sıfır üç adet, 7 bin 659 metrekare, 3 bin 676 metrekare ve 2 bin 757 metrekarelik parselden oluşan, padişah tapusu 1937 yılında Cumhuriyet tapusuna çevrilen, iki parsel SİT alanı kapsamında. 7 bin 659 metrekarelik alanda halen günübirlik tesis olarak faaliyet sürdürülüyor. 250 metrekarelik tek bina yapımına izni olan toplam 14 bin 92 metrekarelik koy 3 milyon 500 bin liraya satılık. Ayrıca koy yanındaki iki Hazine'ye ait iki ayrı parsel içindeki ağaçların ürünlerini toplama hakkı koy sahiplerine mahkeme tarafından verilmiş. Yine bu iki arazi için kiralama veya satın alma yoluna gidilebilme şansı var. Bu gerçekleştiği taktirde toplam metrekare 45 bine ulaşıyor. Belirtildiğine göre koyda turistik tesis yaratabilme olanağı mevcut.



-Gökova Körfezi Yukarı Akbük'te 1471 ve 6 bin 674 metrekarelik iki parselden oluşan toplam 8 bin 145 metrekarelik, denize 105 metre cepheli, içinde 250 adet yetişkin zeytin ağacı bulunan Doğal Sit içinde kalan arazi çekek yeri ve muhtelif amaçlı kullanım için 850 bin liraya satılık.



-Datça'nın Mesudiye Köyü'nde ismi açıklanmayan bir koy içinde 40 bin metrekarelik yeni bir koyun daha satış listesine dahil edildiği de belirlendi.





