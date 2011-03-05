Muğlalı Kışlası'nın ismi değiştirilecek

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Özalp ilçesindeki Orgeneral Mustafa Muğlalı Kışlası'nın adının değiştirilmesi için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e direktif verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz hafta Erdoğan'a seslenerek “Niye kaldırmıyorsun” dediği kışlanın ismi 33 kişinin kurşuna dizilmesinden sorumlu tutulan Orgeneral Mustafa Muğlalı'dan geliyor.











2004 yılında Van’ın Özalp ilçesindeki jandarma sınır taburunun adı sessiz sedasız Orgeneral Mustafa Muğlalı Kışlası olarak değiştirildi. İsim değişikliği beraberinde, ‘TSK’nın 33 köylünün kurşuna dizilmesini savunduğu’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

CHP’li Ali Rıza Öztürk, Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltmişti: “Kışlanın adını neden değiştirmiyorsunuz? İnsanları yargılamadan kurşuna dizen bir kişinin adının, kendi iktidarınız döneminde bir kışlaya verilmesinin nedeni nedir? Bu kişinin adının kışlaya verilmesine herhangi bir itirazınız oldu mu? Herhangi bir hukuk devletinde görülmeyen böyle bir uygulama neden yapılmıştır? 16 Mart 2004 tarihinden bu zamana kadar bölge halkının tepkisine rağmen kışlanın adını neden değiştirmediniz?”

Referandum öncesinde Van’a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, kışlanın isminin değiştirilmesini isteyerek, “Başbakan’dan rica ediyorum; 33 köylünün sorgusuz sualsiz kurşuna dizen birinin ismini değiştirin” demişti.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da katıldığı bir televizyon programında “Orgeneral Muğlalı Kışlası’nın, olayın cereyan ettiği yerde hâlâ büyük bir levha halinde bulunması, halkın tepki göstermesine rağmen hâlâ bunun muhafaza edilmesi doğru değil” demişti. BDP de konuyu sık sık gündeme getirdi.

Radikal’in edindiği bilgiye göre, ismin değiştirilmesi için ilk çalışmalar üç ay önce başlatıldı. Başbakanlığın hazırladığı çalışma, geçen günlerde Erdoğan tarafından sözlü direktif olarak Koşaner’e iletildi. İsim değişikliği için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığı, Genelkurmay’ın kararı ile yapılabileceği belirtildi.

Radikal’i yanıtlayan Genelkurmay kaynakları, henüz konuyla ilgili bir bilgileri olmadığını ifade etti.



‘33 Kurşun’ şiirini yazdırttı











Bir bölümü İran topraklarında yaşayan Milan aşiretinin, 1943’ün temmuz ayında büyük bir hayvan sürüsünü kaçırdığı iddiası üzerine, sınıra jandarma birlikleri gönderildi. Kaçakçılar yakalanamadı ama aşiretin Van’ın Özalp ilçesinde yaşayan 40 akrabası gözaltına alındı. Mahkemenin beş kişiyi tutuklayarak geri kalanları serbest bırakmasına karşın, Özalp’e gelen Mustafa Muğlalı’nın emriyle 33 köylü, iki asteğmenin komutasındaki bir askeri birliğe teslim edildi. Biri kadın, biri 11 yaşında çocuk olan 33 köylü sınıra yakın Çilli Gediği denilen bölgede kurşuna dizildi ve ‘kaçmaya çalışırken vuruldukları’ öne sürüldü. Yaralı kurtulan bir köylü olayı duyurmayı başardıysa da, bir sonuç alamadı. Daha sonra TBMM’ye verilen bir soru önergesinin kabul edilmesi üzerine soruşturma açıldı. Askeri mahkeme, kurşuna dizme emrini veren Muğlalı’yı 2 Mart 1950’de idama mahkûm etti. Ceza daha sonra 20 yıl hapse dönüştürüldü. Askeri Yargıtay kararı bozdu ancak Muğlalı, 11 Aralık 1951’de, 71 yaşında hapiste kalp krizinden öldü. Dram, yıllar sonra Ahmed Arif’in ‘33 Kurşun’ isimli şiiriyle anılır oldu.