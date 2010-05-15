Muğla'daki olaylarda 2 öğrenci tutuklandı

T24 - Muğla'da yaşanan olaylara karıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Muğla Üniversitesi öğrencisi 44 kişiden 2'si tutuklandı.



Muğla'da üniversite öğrencileri arasında başlayan kavgada bir öğrencinin silahla ağır yaralanmasının ardından, Kötekli Mahallesi'nde çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına 70 kişiden 44'ü adliyeye sevk edildi.



Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderilen ve Muğla Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenilen 44 kişiden 2'si savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece ''polise mukavemet gösterdikleri iddiasıyla'' tutuklandı.



Bu arada adliyeye ilk grupta sevk edilen 26 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte olaylara karıştıkları iddiasıyla tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi.





