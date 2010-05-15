T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muğla'daki olaylarda 2 öğrenci tutuklandı

15 Mayıs 2010 10:19

T24 - Muğla'da yaşanan olaylara karıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Muğla Üniversitesi öğrencisi 44 kişiden 2'si tutuklandı.

Muğla'da üniversite öğrencileri arasında başlayan kavgada bir öğrencinin silahla ağır yaralanmasının ardından, Kötekli Mahallesi'nde çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına 70 kişiden 44'ü adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderilen ve Muğla Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenilen 44 kişiden 2'si savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece ''polise mukavemet gösterdikleri iddiasıyla'' tutuklandı.

Bu arada adliyeye ilk grupta sevk edilen 26 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte olaylara karıştıkları iddiasıyla tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24