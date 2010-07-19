T24 LogoT24 Logo
Gündem

MUĞLA'DAKİ OLAYLARA İLİŞKİN İDDİANAME TAMAM MUĞLA (A.A)

19 Temmuz 2010 21:17

-MUĞLA'DAKİ OLAYLARA İLİŞKİN İDDİANAME TAMAM MUĞLA (A.A) - 19.07.2010 - Muğla'daki olaylar sırasında bir öğrencinin tabancayla vurulması ve tedavi gördüğü hastanede ölmesi ile ilgili hazırlanan iddianamenin tamamlandığı bildirildi. Muğla'da geçen mayıs ayında üniversite öğrencileri arasında başlayan kavgada bir öğrencinin silahla ağır yaralanması ve tedavi gördüğü İzmir'de yaşamını yitirmesinin ardından Muğla Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamenin tamamlandığı ve Muğla Ağır Ceza Mahkemesine sunulduğu öğrenildi. Muğla'da yaşanan olaylara karıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 70 kişiden 6'sı tutuklanmış ve tutuklanan 6 kişi ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Olaylarla ilgili açılan soruşturma kapsamında tutuklanan bir polis memuru ise cezaevinde bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24