-MUĞLA'DAKİ OLAYLARA İLİŞKİN İDDİANAME TAMAM MUĞLA (A.A) - 19.07.2010 - Muğla'daki olaylar sırasında bir öğrencinin tabancayla vurulması ve tedavi gördüğü hastanede ölmesi ile ilgili hazırlanan iddianamenin tamamlandığı bildirildi. Muğla'da geçen mayıs ayında üniversite öğrencileri arasında başlayan kavgada bir öğrencinin silahla ağır yaralanması ve tedavi gördüğü İzmir'de yaşamını yitirmesinin ardından Muğla Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamenin tamamlandığı ve Muğla Ağır Ceza Mahkemesine sunulduğu öğrenildi. Muğla'da yaşanan olaylara karıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 70 kişiden 6'sı tutuklanmış ve tutuklanan 6 kişi ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Olaylarla ilgili açılan soruşturma kapsamında tutuklanan bir polis memuru ise cezaevinde bulunuyor.