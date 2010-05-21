Muğla'daki olaylar İzmir'e sıçradı

T24 - Perşembe Kurt´un hastane bahçesinde bekleyen yakınları ve arkadaşları zaman zaman Kürtçe ve Türkçe sloganlar atarken, kendilerine tepki gösteren öğrencilerden Tıp Fakültesi Öğrencisi İbrahim Apak´ı darp etti.



Muğla'da çıkan öğrenci olaylarında tabancayla yaralanıp kaldırıldığı İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi´nde beyin ölümü gerçekleşen Şerzan Kurt´un (21) sağlık durumunun aynı şekilde devam ettiği bildirildi. Kurt´un hastane bahçesinde bekleyen yakınları ve arkadaşları zaman zaman Kürtçe ve Türkçe sloganlar atarken, kendilerine tepki gösteren öğrencilerden Tıp Fakültesi Öğrencisi İbrahim Apak´ı darp etti. Apak, araya girenlerin yardımıyla öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtarıldı.





Muğla'da büyük gerginlik



Muğla´da geçen 11 Mayıs´ta karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylarda tabancayla vurulan Şerzan Kurt´un dün saat 10.30 sıralarında tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi´nde beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanmıştı. Kurt´un Batman´da görev yapan sınıf öğretmeni babası Ömer Kurt, kendisine teklif gelmeden oğlunun organlarını bağışlamış, ancak sağlıklı bir otopsi gerçekleştirilemeyeceği gerekçesiyle organ bağışına savcılıkça onay verilmemişti. Kurt´un İzmir´e getirildiği günden bu yana hastane bahçesinde bekleyen yakınları ve arkadaşları tıbben ölümün gerçekleşmesini beklerken, bugün zaman zaman gerginlikler yaşandı.





Yaklaşık 300 kişi hastane bahçesinde



Hastaneden çıktığında Türkçe ve Kürtçe slogan atan Kurt´un yaklaşık 300´e yakın arkadaşı ``Faşizme geçit yok'' pankartları ve Kurt´un fotoğraflarını asıp tepkilerini dile getirdi. Kurt ve ailesine sahip çıkan arkadaşları ile kendilerine tepki gösterenler arasında zaman zaman arbede ve kovalamaca yaşadı. Bugün sabah saatlerinde dersten çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İbrahim Apak, eylemci gruba tepki gösterince darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Apak, araya girenler tarafından öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtarılıp uzaklaştırıldı.





Arkadaşları gergin



öğlen saatlerinde de yine aynı şekilde hastane bahçesinde bekleyen gruba tepkisini dile getiren iki kişi ile Kurt´un arkadaşları arasında kovalamaca yaşandı. Ancak bu iki kişi izlerini kaybettirerek olay yerinden ayrılmayı başardı.



Kovalamacanın ardından bir süre slogan atan yakınları ve arkadaşları, daha sonra hastane bahçesindeki bekleyişlerine devam etti. Bu arada İzmir Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de hastane bahçesindeki güvenlik önlemlerini artırdı. Beyin ölümü gerçekleşen Kurt´un sağlık durumunun aynı şekilde devam ettiği, tıbben ölümünün beklendiği kaydedildi.





