Muğla'daki FETÖ davasında 10 sanığa hapis cezası

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'mahrem imamları\' davasında yargılanan 10 sanık, 2 yıl 3 ay ila 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen karar duruşmasına, meslekten ihraç edilen polis memurları ile örgütün sözde sorumlularının bulunduğu sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı. Kararda, sanıklardan Ali Yeter\'e 6 yıl 10 ay 15 gün, Bilal Temiz\'e 7 yıl 6 ay, Sedat Yaslan\'a 8 yıl 9 ay, Tuncay Şevkat\'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan K.B., E.S., G.C., M.K. ve O.A. 2 yıl 3 ay 15 gün, M.N.Y. ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan E.Ç.\'nin beraatine karar verilirken, M.U.\'ya ceza verilmesine yer olmadığına, A.A.\'nın ise dosyasının ayrılmasına hükmedildi.