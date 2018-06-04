Muğla'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyede (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Muğla\'nın Ortaca ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kavgada zanlı olarak yakalanan F.K.P. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, C.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)