Muğla'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyede (2)
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kavgada zanlı olarak yakalanan F
04 Haziran 2018 02:59
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Muğla\'nın Ortaca ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kavgada zanlı olarak yakalanan F.K.P. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, C.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)
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