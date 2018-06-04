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Muğla'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyede (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI Muğla'nın Ortaca ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kavgada zanlı olarak yakalanan F

04 Haziran 2018 02:59

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Muğla\'nın Ortaca ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kavgada zanlı olarak yakalanan F.K.P. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, C.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) 

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