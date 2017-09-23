Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama (2)- yeniden

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 375 ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik alınan istihbaratı değerlendirdi. Birbirleriyle bağlantılı oldukları belirlenen Fethiye\'nin Çatalarık, Seydikemer\'in ise Güneşli Mahallesi\'nde 2 eve eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 375 ecstasy hap ile 64 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda, İzzet Ö. (18), Salih K. (28) ve Murat M. (35) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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