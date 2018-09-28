Muğla'da 'tropik fırtına' alarmı

MUĞLA, (DHA) - MUĞLA büyükşehir ve ilçe belediyelerince ülkenin batı kesimini etkilemesi beklenen ve sürekli değişkenlik gösteren \'tropik fırtına\' öncesi tüm birimlerle önlemler alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nce Türkiye\'ye doğru gelen fırtınanın Ege Bölgesi\'ni etkilemesi durumunda, 30 Eylül Pazar günü, rüzgarın saatteki hızının 100- 120 kilometreye ulaşacağı, yağışların ise metrekarede 75 kilogram ve üzerinde beklendiği açıklandı. Bunun üzerine Muğla Büyükşehir ve Milas ilçe belediyeleri tarafından seferberlik başlatıldı. İtfaiye, MUSKİ, Fen İşleri, Ulaşım, Çevre Daire Başkanlığı ekipleri, sahile kıyısı olan ilçeler başta olmak üzere kent genelinde meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, su baskını, deniz ve göl seviyelerinin yükselmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirler alındı. Kent sakinlerinden ise olası olumsuzluklara karşı ilgili kurumları aramaları istendi.

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