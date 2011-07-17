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MUĞLA'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ MUĞLA (A.A)

17 Temmuz 2011 12:41

-MUĞLA'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ MUĞLA (A.A) - 17.07.2011 - Muğla'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Muğla-Marmaris karayolunun Gökçe mevkisinde, Volkan Karakoza yönetimindeki 48 NC 381 plakalı otomobil, Ayhan Erken'in kullandığı, turistleri taşıyan 48 M 4520 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücülerden Erken ile yanında bulunan İrlandalı turist Caroline İrene Davies (68) ve diğer otomobildeki Orhan Kurç öldü. Sürücü Karakoza ile kazada yaşımını yitiren İrlandalı turistin eşi Jefri Davies  yaralandı.  Yaralılar, Muğla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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