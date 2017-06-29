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Muğla’da son 3 günde 87 asker hastaneye kaldırıldı

Şikâyetler: Baş dönmesi, kusma ve bulantı

29 Haziran 2017 22:51

Muğla2nın Marmaris İlçesi'ndeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda, baş dönmesi, kusma ve bulantı şikâyetiyle, son üç gün içinde 87 asker hastaneye başvurdu. Askerlerden 84'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda, geçen 27 Haziran'da 7 asker, kusma, bulantı, baş dönmesi ve baş ağrısı şikâyetiyle üssün içinde bulunan Marmaris Devlet Hastanesi Nedip Cengiz Eker Ek Hizmet Binası'na başvurdu. Dün 70, bugün de 10 asker daha benzer şikâyetlerle hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuran toplam 87 askerden 84'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3 askerin ise halen tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Askerlerin neden rahatsızlandıklarının tespiti için askeri birlikteki su ve yemeklerden numune, askerlerden de kan örnekleri alındığı belirtildi. Yemeğin Deniz Üssü'nde, askerler tarafından yapıldığı öğrenildi. (DHA)

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