-Muğla'da şiddetli yağış MUĞLA (A.A) - 10.10.2011 - Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla ve ilçelerinde yağışlı havanın süreceği uyarısında bulunduğunu belirterek, ''Vatandaşlarımız bugün de su baskınlarına karşı tedbirli olsunlar'' dedi. Gürün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'da dün aniden başlayan ve sabah saatlerine kadar süren şiddetli yağışın yaşamı olumsuz etkilediğini bildirdi. Kurak geçen bir yazın ardından gelen mevsimin ilk yağışının çok şiddetli olduğunu vurgulayan Gürün, ''Yağış nedeniyle su, dere yataklarını aşarak taştı. Taşan su, dere yataklarında biriken çöpleri de taşıdığı için, suyun tahliyesinde sıkıntı yaşadık. İlk yağışın ardından ekiplerimiz 100'ün üzerinde su baskını ihbarı aldı. Özellikle itfaiye ekipleri, 6 evde su baskını nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadı'' dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla ve ilçelerinde yağışlı havanın süreceği uyarısında bulunduğuna işaret eden Gürün, ''Yapılan uyarı doğrultusunda tedbirlerimizi aldık. Muğla kent merkezinde metrekareye düşen yağış miktarı çok fazla. Yağışın fazla olması da, dere yataklarının taşmasına neden oldu. İtfaiye, zabıta ve fen işleri ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Vatandaşlarımız bugün de su baskınlarına karşı tedbirli olsunlar. Olası bir su baskını anında itfaiye ve zabıta ekiplerimizden yardım isteyebilirler'' diye konuştu. -Ortaca ve Dalaman- Şiddetli yağışın etkili olduğu Ortaca ilçesinin Çaylı Mahallesi'nde 2 elektrik direği, Mehmet Şeşen'e ait evin üzerine devrildi. Evin çatısının çökmesi üzerine gürültüyü duyarak evi terk eden Şeşen ailesi, olaydan yaralanmadan kurtuldu. Dalaman ilçesinin Bülüşlü mevkisindeki hayvan barınağı da şiddetli yağış nedeniyle zarar gördü. Barınakta bulunan yaklaşık 500 sokak hayvanı, devrilen ağaçların, barınağı çevreleyen tel örgüleri koparması nedeniyle ormanlık alana dağıldı. Barınakta bulunan köpeklerden ikisi ise su dolu çukura düştü. Köpekler hayvanseverler ve Dalaman Belediyesi görevlileri tarafından kurtarıldı. Ortaca Hayvan Dostları Derneği Başkanı Türkan Dağdelen, barınağın bir an önce onarılması gerektiğini belirterek, ''Barınakta bulunan hayvanlar korku ve panik içinde etrafa dağıldılar. Buranın acilen onarılması ve ağaçların temizlenmesi gerekiyor. Yağışlardan barınağın içi kullanılamaz halde. Daha önce de benzer olaylar oldu. Geçtiğimiz günlerde yıldırım düştü. Bir an önce paratoner yapılması lazım'' dedi. Öte yandan, Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Muğla kent merkezinde son 24 saatte metrekareye 169, Bodrum'da 79, Marmaris'te ise 33 kilogram yağış düştü.