Muğla'da sandıkların sayımı durduruldu

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, seçim sonuçlarına dün yapılan son itiraz nedeniyle tekrar yapılan sayım işlemi, 39 sandıktan 25'inin sayılmasının ardından YSK tarafından geçici olarak durduruldu.

30 Mart'taki yerel seçimlerde Köyceğiz'de AK Parti 'li Kamil Ceylan, 4 oy farkla CHP 'nin önünde seçimi tamamladı. CHP'nin itirazı üzerine, İlçe Seçim Kurulu tutanakları inceledi. İnceleme sonucunda, tekrar aday olan CHP'li mevcut belediye başkanı Salih Erbay'a sandıktan 10 bin 217, rakibi AK Partili Kamil Ceylan'a ise 10 bin 213 oy çıktığı tespit edildi. Erbay'ın 4 oy farkla seçimi kazanması üzerine bu defa AK Parti, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtiraz kabul edilip, iki sandıkta tekrar sayım yapıldı. Sayım sonucunda 14 oy farkla AK Parti'nin öne geçtiği bildirildi.

Bunun üzerine önceki gün (cuma) CHP, kendilerine atılan oyların AK Parti'ye kaydırıldığı iddiasıyla seçim sonuçlarına bir kez daha itiraz etti. İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazını görüşüp 39 sandıkta tekrar sayımın yapılmasına karar verdi. Dün saat 15.00'te sandıkların yeniden sayımına başlandı. Bugün saat 02.00 sıralarında ara verilen sayım, 6 saat sonra tekrar başladı.

Bugün saat 10.00 sıralarında Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen bir telefon üzerine, 14 sandık kala geçici olarak sayım durduruldu. Şu ana kadar sayılan 25 sandıkta AK Parti'nin 3 oy farkla önde olduğu bildirildi. YSK'dan gelecek karara göre sayımın devam edip etmeyeceği netlik kazanacağı öğrenildi.

CHP adayı Salih Erbay'a, partisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, CHP Muğla Milletvekili Ömer Suha Aldan ile il ve ilçe başkanları da İlçe Seçim Kurulu önüne gelerek, destek verdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "YSK'nın bu aşamadan sonra sayımı neden durdurduğunu anlayamadık. İnsanlar gergin. Bunu hafifletmek varken, şimdi ortam daha da gerildi. Çıkacak sonucu herkes kabullenmişti. YSK'dan oyların tekrar sayılmasına devam edilmesi yönünde bir karar çıkacağı düşüncesindeyiz" dedi. İlçe Seçim Kurulu önünde polis de geniş güvenlik önlemi aldı.