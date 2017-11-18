Muğla'da, sağlık camiasını üzen intihar

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevlilerinden 43 yaşındaki Mevlüt Gökhan Tap, ormanlık alanda çenesine dayadığı tüfekle intihar etti.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği\'nde basın ve halkla ilişkiler biriminde görev yapan, evli ve iki kız çocuğu babası Mevlüt Gökhan Tap, ilçede eczacılık yapan eşine kent dışında işi olduğunu söyleyerek evinden ayrıldı. Otomobilini, Kavaklıdere-Göktepe Yolu 15\'inci kilometresinde ormanlık alanda park ettiği belirtilen Tap, ağabeyi Akif Tap\'ı bugün saat 10.30\'da arayarak helallik istedi. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne yapılan ihbar ardından, kısa sürede yerini bulan sağlık ekipleri, Tap\'ın av tüfeğini çenesine dayayarak intihar ettiğini belirledi. Tap\'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Murat Himoğlu, \"Acımız çok büyük. Değerli bir çalışma arkadaşımızı kaybettik. Gökhan\'ın böyle bir şey yapacağı aklımızın ucuna gelmezdi. Benim en yakınımda bulunan kişiydi. Eşine, çocuklarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum\" dedi. Tap\'ın bilinen bir sıkıntısının bulunmadığı belirtildi.

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