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Muğla'da PKK operasyonunda 4 kişi daha adliyede

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde, bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

12 Ekim 2017 17:55

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde, bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.
Muğla İl Jandarma ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 4 Ekim\'de, Seydikemer İlçesi kırsal kesiminde PKK\'lı bir grubun dolaştığını belirleyip, arama- tarama çalışması başlattı. Grubun, Seydikemer-Kaş Karayolu\'nun Letoon Antik Kenti\'ne 10 kilometre uzaklıktaki Kumluova- Karadere Kavşağı\'ndan bir araçla alınarak bölgeden uzaklaştırılacağı istihbaratı alındı. Yapılan operasyonda 4 şüpheli ile onları almaya geldikleri anlaşılan 3 kişi, bindikleri otomobilde yakalandı.
Gözaltına alınan 7 kişi, jandarma tarafından, operasyona destek veren polislere teslim edildi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü. Ertesi gün, bu grupla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 1 aydan bu yana teknik takibe alındıkları belirtilen şüphelilerin otomobillerinde yapılan arama ile ifadelerinden yola çıkılarak, kırsal Kınık Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda yapılan aramada da toprağa gömdükleri canlı bomba düzeneği ile silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltındaki 11 şüpheliden 7\'si, 2 grup halinde sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 4 PKK\'lı da bugün adliyeye sevk edildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz tarafından dün yapılan açıklamada ise Muğla bölgesinde toplam 19 teröristin tespit edildiği, 5\'inin operasyonda öldürüldüğü, 1\'inin kendisini patlatarak intihar ettiği, 8\'inin tutuklandığı, 4 kişinin gözaltında olduğıu, 1 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığını bildirilmişti. 4 kişinin daha bugün adliyeye sevk edilmesiyle gözaltında kimse kalmadı.
BİR CENAZE DAHA ALINDI
Öte yandan; Köyceğiz İlçesi Toparlar Şelalesi yakınında, güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada öldürülen PKK\'lı 5 teröristten 2\'sinin cenazesinin dün HDP\'li milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Erol Dora ile yakınlarınca teslim alınmasının ardından, bugün de bir cenaze, yakınlarına teslim edildi. Kimliğinin İlyas Demir olduğu belirtilen, Mardin\'in Dargeçit İlçesi nüfusuna kayıtlı teröristin cenazesi, aile tarafından teslim alınıp memleketine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

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