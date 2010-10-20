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MUĞLA'DA OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI MUĞLA (A.A)

20 Ekim 2010 17:34

-MUĞLA'DA OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI MUĞLA (A.A) - 20.10.2010 - Muğla'da meydana gelen trafik kazasında İzlanda uyruklu iki kişi öldü, biri bebek 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İzlanda uyruklu Johan Arneson'un kullandığı 48 SD 634 plakalı otomobil, Muğla-Denizli karayolunun Yaylasöğüt mevkisinde Sait Ö'nün kullandığı 20 HZ 730 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Johan Arneson (25) ile otomobilde bulunan Dagbjortdora Trygvadottır (34) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 aylık Daniel Johanson Arneson ile minibüs sürücüsü Öztop ve minibüste yolcu olarak bulunan Mehmet Karabacaklı, Muğla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada yakınlarını kaybeden 7 aylık bebek ili ilgili İzlanda Konsolosluğuna bilgi verildiği öğrenildi.

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