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BBC Türkçe

Muğla'da orman yangını: En az 30 ev yandı

Menteşe ilçesindeki Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın hızı saatte 50 km'ye ulaşan rüzgar nedeniyle yerleşim birimlerine sıçradı. En az 30 ev yandı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını açıkl

29 Nisan 2018 20:30

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Zeytinköy Mahallesi'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle en az 30 evin yandığı açıklandı.

Anadolu Ajansı'na konuşan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Çarşamba günü öğle saatlerinde çıkan ve hızla yayılan yangın nedeniyle "ölen ya da yaralanan olmadığını" açıkladı.

Doğan Haber Ajansı (DHA) ise, alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması sonucu 40 evin yandığını bildirdi.

Bölgede tahliye operasyonları devam ederken, hızı saatte 50 km'ye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınamıyor.

Çok sayıda ambulans ve jandarma ekibinin gönderildiği mahallede, vatandaşların bölgeyi boşaltması için sürekli anons yapılıyor.

DHA'nın haberine göre, Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Güngör Uzun, dumandan etkilenerek hastaneye götürülenler olduğunu söyledi.

Habere göre, 136 hane ve 256 nüfuslu mahallede şu ana dek en az 30 ev tahliye edildi.

Dört amfibik uçak ve yedi söndürme helikopterinin de havadan destek verdiği kurtarma operasyonlarına köylüler de kendi imkanlarıyla katılıyor.

AA'ya konuşan Menteşe Belediye Başkanı Başkanı Bahattin Gümüş, alanda yaklaşık 15 bin civarında arı kovanının zarar görmüş olabileceğini söyledi. Yangın nedeniyle çok sayıda arının telef olduğu belirtiliyor.

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