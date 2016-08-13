Muğla'da orman yangını; alevler 3 evi kül etti

Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Orman ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Karabörtlen mahallesi Akçay mevkiindeki ormanlık alanda, bugün saat 13.50'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter ve 2 uçak havadan; 30 arazöz ve 150'ye yakın orman işçisi ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ise karadan müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler bölgede önlem aldı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Alevler 3 evi yuttu

Yaklaşık 70 hektarlık alanda etkili olan yangın, sarp ve kayalık bölgede olduğu için güçlükle müdahale ediliyor. 3 evi de kül eden yangın 1 uçak, 3 helikopter, 43 arazöz, 32 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 250 yangın söndürme ekibi, 250 orman işçisi, 4 dozer, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye araçlarıyla söndürülmeye çalışılıyor.

Orman müdüründen açıklama

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yangının henüz söndürülememesi nedeniyle vatandaşların tepki gösterdiğini belirterek, "Şu an da ekiplerimiz tüm gücüyle çalışıyor. Allah'ın izniyle yangını kontrol altına alacağız. Tepkinin nedenine anlam veremiyorum. Arazinin sarp ve kayalık olması, söndürme çalışmalarımızı güçleştiriyor. 150 metrelik bir hattımız kaldı. Orayı da kontrol altına alırsak, yangını söndürmüş olacağız" dedi.