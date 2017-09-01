Muğla'da orman yangını, 8 hemtar alan kül oldu (2) - yeniden

Cavit AKGÜN- Nilüfer DEMİR/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Milas İlçesi Akbük Mevkii\'nde çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 2.5 saatte güçlükle söndürülürken, 8 hektarlık ormanlık alan küle döndü.

Gökova Körfezi\'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu\'ndaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda bugün saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Milas Orman İşletmesi Müdürlüğü\'ne bağlı Ören Şefliği ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla genişledi. Bölgeye çevreden takviye orman ekipleri sevk edildi. Alevlere 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 20 arazöz, 2 dozer, 1 su tankeri, 3 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı, 10 teknik personel ve 40 orman işçisiyle de karadan müdahale edildi. 2.5 saat süren çabalar sonucunda, alevler güçlükle söndürülürken, 8 hektarlık kızılçam ormanı küle döndü.

Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI