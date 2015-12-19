Muğla’da mülteci teknesi battı; 18 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a ait Kilimli (Kalimnos) adasına geçmeye çalışan kişilerin bulunduğu tekne bu gece yarısı battı. Teknede bulunan 14 kişi kurtarıldı, 18 kişi ise boğularak yaşamını yitirdi. Kabinde ölen kadınlardan birinin 4 aylık bebeğini emzirir ve sarılmış halde bulunduğu kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak mahallesi Küdür mevkiinden saat 23.00 sıralarında bindikleri 14 metrelik ahşap tekne ile Yunanistan'a ait Kilimli adasına geçmeye çalışan ve aralarında Suriye , Irak ve Pakistanlı kişilerin bulunduğu tekne sahilden açıldıktan 2 mil sonra Yalıkavak açıklarındaki Kiremit adası yakınlarında alabora olarak battı.

Batan tekneden duyulan çığlıkları nedeniyle bölgedeki balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri batan teknedeki 18 kişinin cesedine ulaşılırken, 14 kişi de kurtarıldı. Kurtulanlar önce Yalıkavak marinaya oradan ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Kurtarılanların çoğunun hipotermiye girdiği ve durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Suriyeli kaptanın kullandığı teknenin eski olması nedeniyle su aldığı ve alabora olduğu teknede yaşanan panik nedeniyle facianın yaşandığı belirtildi. 18 kaçağın cesedi önce Bodrum Devlet Hastanesi'ne ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

Olayın ardından sahil güvenlik ekipleri denizde arama kurtarma çalışmalarını sürdürmeye devam ettiği belirtildi. Kişilerin kişi başı üçer bin dolar verdikleri ve yelkenli yat için anlaştıklarını ancak buluşma noktasına gelindiğinde eski bir tekne ile karşılaşınca itiraz ettiklerini ve organizatörlerle yaklaşık bir saat tartıştıkları yaklaşık 20 kaçağında tekneye binmekten son anda vazgeçerek Bodrum şehir merkezindeki pansiyonlara geri döndükleri öğrenildi. Polis olayla ilgili iki kişiyi gözaltına alırken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.