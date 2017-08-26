Muğla'da MHP'den toplu istifa

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA merkez ve ilçelerde, MHP\'ye kayıtlı çok sayıda üye istifa etti. MHP Muğla eski Milletvekili Metin Ergun, Milas eski İlçe Başkanı Mehmet Çayırlı, belde iken mahalleye dönüştürülen Beçin\'in son belediye başkanı Mehmet Balcı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kasım Özkan da istifa eden isimler arasında yer aldı.

Muğla\'da MHP\'den istifa kararı alan üyeler, Milas\'ta bir restoranda bir araya gelip, istifa gerekçelerini kamuoyu ile paylaştı. MHP genel merkez tarafından görevden alınan MHP Milas eski İlçe Başkanı Mehmet Çayırlı grup adına açıklama yaptı. Çayırlı, şunları söyledi:

\"Ne kadar iyi milletvekili adayın, ilçe yönetim kurulun olursa olsun eğer Ankara\'dan rüzgar esmediği sürece bu işin olmadığını gördük. Demem o ki, siyasette genel merkez politika üretmediği sürece, taşra teşkilatları ne yaparsa yapsın olmuyor. 1 Kasım sonrası tabanımızda başlayan değişim hareketi, delegenin iradesi, MHP genel merkezi tarafından yok sayılmış, haklarımızı mahkeme kapılarında aramaya sevk edilmişizdir. 10 Haziran 2016 tarihinde yapılan 756 üst kurul delegesinin iradesi 23 Haziran 2017 tarihindeki mahkeme kararıyla yok sayılmıştır. Parti içi demokrasi, istişare ve teamüller unutulmuş, \'tek adamlığa\' teslim edilmiştir. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş\'in 9 Işık ve Yaşam Felsefesi tamamen unutulmuş, çıkar ve menfaat siyasetine dönüşmüştür. 10 Temmuz Devlet Bahçeli sözü tutulmamıştır. Partimizin misyon ve ideolojisi, 7 Haziran ve referandum sürecinde iyi yönetilememiş, önce devletim ve milletim, sonra partim düşüncesi tersine işlemiştir. Bizler Türk Milliyetçisi ve Ülkücüleri olarak misyonumuzu MHP\'de sürdüremeyeceğimize kanaat getirmemizden dolayı 49 yıllık davamızın simgesi olan partimizden istifa ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Sayın Meral Akşener ve dava arkadaşlarının kuracağı partide devam edeceğiz.\"

\'İNSANLAR YENİ BİR LİDER KADROSU İSTİYOR\'

MHP Muğla eski Milletvekili Metin Ergun ise, \"Sayın Meral Akşener Hanımefendi ile birlikte bu ülkenin dört bir tarafını dolaştık. Gördük ki bu ülkedeki vicdan ve irfan sahibi insanlar yeni bir heyecan, yeni bir oluşum, yeni bir lider kadrosu istiyor. Bu değişimi yıllardır mensubu olduğumuz parti içinde yapmaya çalıştık, ancak olmadı. Bu nedenle yıllardır büyük bir gururla içinde yer aldığımız partimizden istifa kararı aldık\" diye konuştu. Ergun, istifa sürecinin devam edeceğini söyledi.

Yapılan açıklamanın ardından grup, Milas İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı\'na giderek, istifa dilekçelerini teslim etti.

MUĞLA\'DA 2 BİN KİŞİNİN İSTİFA ETTİĞİ İDDİASI

Bu arada, son birkaç gün içerisinde istifa dilekçelerinin bir kısmının genel merkeze, bir kısmının il ve ilçe teşkilatlarına, bir kısmının da seçim kurulu başkanlıklarına teslim edildiği belirtildi. Milas\'ta istifa edenlerin sayısının 500\'ü bulduğu, Muğla merkez ve diğer ilçelerdeki sayılarla birlikte istifa edenlerin sayısının yaklaşık 2 bin olduğu öne sürüldü.

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