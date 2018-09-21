Muğla'da mesafe kat edildikçe taksimetre tarifesi düşecek

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da yapılan Türkiye\'de bir ilk olduğu belirtilen düzenlemeyle, \'mesafe kat edildikçe azalan taksimetre\' tarifesi hayata geçirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, kısa mesafe ücretlerinin düşük olması ve yolcu taşıdıkları sırada diğer taksici esnafa göre günü az ciroyla kapattıklarını veya uzun mesafelerde taksimetrede fazla ücret çıkması nedeniyle müşteri kaybettiklerini söyleyen taksici esnafının şikayeti üzerine duruma el attı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, taksimetre ücretlendirmelerinde düzenleme yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin taksi durak ve oda başkanlarıyla yaptığı 10 aylık çalışma sonucunda taksi esnafının mevcut akaryakıt, sigorta, kasko ve diğer giderlerinin hesaplanmasının ardından UKOME Alt Komisyonu\'nda değerlendirilerek, Türkiye\'de bir ilk olan \'mesafe kat edildikçe azalan taksimetre\' tarifesi hayata geçirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şöyle dendi:

\"Yeni taksimetre ücret tarifesi ile taksi işleten esnafımız ile vatandaşlarımız arasında sık sık yaşanmakta olan kısa mesafe- uzun mesafe tartışmalarının sonlandırılması hedeflenmiştir. Yapılan yeni uygulama ile 0- 1 km arası mesafelerde tek bir ücretlendirme yapılmak sureti ile belli bir standart tarife uygulaması amaçlanmış ve artan mesafelerde kilometre başına belirlenen ücretler belirli oranlarda azalarak, ticari taksilerin uzun mesafeli yolculuklar için kullanımı da ekonomik bir hale getirilmiştir. Bu tasarı için emek harcayan başta Taksi Kooperatifleri, şoför odaları ve UKOME kurul üyesi kamu kurum temsilcilerine teşekkür ederiz\" denildi.

Yapılan ücretlendirme ise şöyle;

\"Açılış ücreti 4.50 TL. 0-1 kilometre arası taksimetre 5 lira olacak. 1-5 kilometre arası ise 4.75 lira artacak. 6-15 kilometreda ise 4 lira olacak. 16-30 kilometrede 3.5 lira, 31-50 kilometrede 2.5 lira ve 51 kilometre 1.75 lira taksimetre tarifesi uygulanacak.\"

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