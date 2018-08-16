Muğla'da kumar operasyonu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Menteşe ilçesinde daha önce bir kez mühürlenen kahvehaneye baskın yapan polis, tombala oyunuyla kumar oynayan 26 kişiyi suçüstü yakaladı.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlükleri ekipleri, geçen salı günü akşam saatlerinde, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Şeyh Mahallesi üzerindeki bir kahvehaneye operasyon düzenledi. Baskında 49 tombala kartı, cam kavanoz içerisinde rakamlı topların olduğu, kablo düzenekli tombala makinesi, 2 televizyon ekranı ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak işyerinde bulunan 26 kişiye kumar oynamaktan dolayı toplam 6 bin 734 lira idari para cezası uygulandı. İşletmeci hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve mühür bozma suçlarından dolayı adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 26 kişi ile kahvehane işletmecisi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



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