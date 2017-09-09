Muğla'da köpek katliamı 

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'da, tarım ilacı karıştırılmış et verildiği öne sürülen 11 sahipsiz köpek telef oldu. Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS), köpekleri zehirleyenleri ihbar edene 3 bin TL para ödülü verileceğini açıkladı.

Ortaca İlçesi\'nde, bu sabah saatlerinde parkta köpeklerin hareketsiz yattığını gören belediye temizlik işçileri, HAYDOS yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen veteriner hekimler ve dernek üyeleri, 11 köpeğin öldüğünü tespit etti, 2 köpek ise tedaviye alındı.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, yapılanın katliam olduğunu, vahşeti görüp de yetkililere bildirmeyenlerin suça ortak olduğunu söyledi. Dağdelen, \"Yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. 2 köpeğimizi kurtardık. Ağzında salyalarla dolaşan birçok köpeğimiz de kayıp. Bu köpeklerimizin hepsi küpeli, aşılı ve zararsız. Bunu yapanlar sapık ve sadist kişilerdir. Bu konuya dair en küçük bilgisi olan lütfen bizimle iletişime geçsin. Bütün ihbarlar gizli kalacaktır. Bu konuda şahitlik yapacak, sağlıklı bilgi verecek kişiye 3 bin lira para ödülü vereceğiz\" dedi.

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