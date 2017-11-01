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Muğla'da hırsızlık operasyonuna 1 tutuklama

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'NIN Ortaca İlçesi'nde, yabancı uyruklu vatandaşlara ait villalardan hırsızlık yaptığı iddiasıya 5 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalandı

01 Kasım 2017 00:09

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'NIN Ortaca İlçesi\'nde, yabancı uyruklu vatandaşlara ait villalardan hırsızlık yaptığı iddiasıya 5 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalandı.
Dalyan Mahallesi\'nde son bir hafta içerisinde yabancılara ait villalar ile işyerlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli, jandarmanın teknik ve fiziki takibi sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1\'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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