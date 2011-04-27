-MUĞLA'DA HELVALI EYLEM MUĞLA (A.A) - 26.04.2011 - Nükleer enerjiyi protesto eden Muğla Nükleer Karşıtı Platform üyeleri nükleer kazalar sonucu hayatını kaybedenler ve mağdurlar için helva dağıttı. Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen Muğla Nükleer Karşıtı Platform üyeleri Sinop ve Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer santralleri protesto etti. ''Susma haykır, nükleere hayır'', ''Nükleere inat, yaşasın hayat'' yazılı pankart taşıyan grup üyeleri, nükleer santralleri protesto eden sloganlar attı. Muğla Nükleer Karşıtı Platform sözcüsü Funda Karadağ Dural yaptığı basın açıklamasında, dünyanın nükleer enerjinin korkunç yüzüyle 1986 yılının Nisan ayında tanıştığını ve Sovyet topraklarında meydana gelen nükleer facianın günümüze kadar uzanan bir yıkım bıraktığını söyledi. Fukuşima felaketinin, nükleer enerjinin ne kadar tehlikeli ve öngörülemez risklerle dolu olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Dural, ''Tüm bu kazalar sonucu dünya nükleer enerjiyi daha çok sorguluyor. Nükleer kazalar sonucu hayatını kaybedenler ve mağdurlar için ve nükleer santrallerin açılmaya devam etmesi durumunda yaşanacak facialar sonucu oluşabilecek kayıplarımız için şimdiden helvalarımızı dağıtıyoruz'' dedi.